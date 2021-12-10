https://ria.ru/20211210/sk-1763068624.html

Дело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до суда

Дело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до суда - РИА Новости, 10.12.2021

Дело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до суда

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании американской студентки в Нижегородской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:08

2021-12-10T10:08

2021-12-10T10:22

происшествия

городецкий район

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

жилье

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела об убийстве и изнасиловании американской студентки в Нижегородской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Следствием установлено, что 15 июня девушка поймала на обочине машину Попова, который предложил подвезти ее. Отмечается, что воспользовавшись ситуацией, он вывез девушку на безлюдный участок в деревне Калинкино Городецкого района Нижегородской области. Там обвиняемый похитил ее вещи на сумму 83 850 рублей, после чего изнасиловал и дважды ударил ножом в шею, добавляется в сообщении. Девушка скончалась на месте."Для обеспечения заявленного матерью погибшей гражданского иска на имущество обвиняемого стоимостью более 270 000 рублей наложен арест", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20211210/sk-1763061179.html

городецкий район

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происшествия, городецкий район, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, жилье, россия