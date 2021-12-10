21:44 10.12.2021 (обновлено: 23:51 10.12.2021)
Шольц назвал страны, которые определяют мировую повестку
Канцлер Германии Шольц: мир не будет двуполярным, он станет многополярным
БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Мир больше не будет биполярным, в нем появится много сильных держав, заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Уже довольно долго есть не только США и Россия, но также Китай и другие азиатские страны, как Корея, Япония, Индия, сильные, развивающиеся страны, но будут также и сильные африканские и южноамериканские страны. Побуждать этот многополярный мир к совместной работе в многостороннем формате — это то, что нас объединяет", — заявил политик, который находится в первой зарубежной поездке в качестве главы правительства ФРГ.
Шольц подчеркнул, что "миру, в котором мы живем и будем жить, крайне важен сильный Евросоюз".
Комментируя отношения с Китаем, он отметил, что Германия и ЕС будут вынуждены поддерживать хорошие отношения с недемократичными странами.
"Мы также высоко ценим демократию и права человека. Многие делают так же, но не все. И когда мы работаем в таком мире, то нам придется иметь хорошие отношения со странами, которые пока не решили идти этим путем — именно им решать, каким путем они хотят идти. Но мы должны гарантировать, что мы можем жить мирно, и это не будет просто, но это вызов, который стоит перед нами, и мы должны за него взяться".
Шольц также ответил на вопрос, кто будет определять внешнюю политику нового правительства ФРГ — он или министр иностранных дел Анналена Бербок.
"Правительство Германии действует совместно и едино, и так должно быть. Это правильный путь и мы так и будет действовать - мы будем обсуждать политический курс и действовать на этой основе. Это важный сигнал, что правительство сформировано из трех партий, каждая из которых является проевропейской", — заявил политик.
Он подчеркнул, что Германия находится в центре Европы, поэтому она не может просто стоять в стороне и комментировать происходящее. На ФРГ лежит ответственность, поэтому страна должна быть в центре внимания и способствовать прогрессу, заключил политик.