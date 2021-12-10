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Шольц назвал страны, которые определяют мировую повестку
Шольц назвал страны, которые определяют мировую повестку - РИА Новости, 10.12.2021
Шольц назвал страны, которые определяют мировую повестку
Мир больше не будет биполярным, в нем появится много сильных держав, заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:44
2021-12-10T23:51
в мире
сша
япония
евросоюз
шарль мишель
олаф шольц
россия
анналена бербок
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Мир больше не будет биполярным, в нем появится много сильных держав, заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем."Уже довольно долго есть не только США и Россия, но также Китай и другие азиатские страны, как Корея, Япония, Индия, сильные, развивающиеся страны, но будут также и сильные африканские и южноамериканские страны. Побуждать этот многополярный мир к совместной работе в многостороннем формате — это то, что нас объединяет", — заявил политик, который находится в первой зарубежной поездке в качестве главы правительства ФРГ.Шольц подчеркнул, что "миру, в котором мы живем и будем жить, крайне важен сильный Евросоюз".Комментируя отношения с Китаем, он отметил, что Германия и ЕС будут вынуждены поддерживать хорошие отношения с недемократичными странами.Шольц также ответил на вопрос, кто будет определять внешнюю политику нового правительства ФРГ — он или министр иностранных дел Анналена Бербок."Правительство Германии действует совместно и едино, и так должно быть. Это правильный путь и мы так и будет действовать - мы будем обсуждать политический курс и действовать на этой основе. Это важный сигнал, что правительство сформировано из трех партий, каждая из которых является проевропейской", — заявил политик.Он подчеркнул, что Германия находится в центре Европы, поэтому она не может просто стоять в стороне и комментировать происходящее. На ФРГ лежит ответственность, поэтому страна должна быть в центре внимания и способствовать прогрессу, заключил политик.
https://ria.ru/20211210/sholts-1763160971.html
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в мире, сша, япония, евросоюз, шарль мишель, олаф шольц, россия, анналена бербок
21:44 10.12.2021 (обновлено: 23:51 10.12.2021)
 
Шольц назвал страны, которые определяют мировую повестку

Канцлер Германии Шольц: мир не будет двуполярным, он станет многополярным

© REUTERS / Christoph Soeder/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / Christoph Soeder/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Мир больше не будет биполярным, в нем появится много сильных держав, заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Уже довольно долго есть не только США и Россия, но также Китай и другие азиатские страны, как Корея, Япония, Индия, сильные, развивающиеся страны, но будут также и сильные африканские и южноамериканские страны. Побуждать этот многополярный мир к совместной работе в многостороннем формате — это то, что нас объединяет", — заявил политик, который находится в первой зарубежной поездке в качестве главы правительства ФРГ.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
16:14
Шольц обсудил с Макроном усиление Европы
Шольц подчеркнул, что "миру, в котором мы живем и будем жить, крайне важен сильный Евросоюз".
Комментируя отношения с Китаем, он отметил, что Германия и ЕС будут вынуждены поддерживать хорошие отношения с недемократичными странами.
"Мы также высоко ценим демократию и права человека. Многие делают так же, но не все. И когда мы работаем в таком мире, то нам придется иметь хорошие отношения со странами, которые пока не решили идти этим путем — именно им решать, каким путем они хотят идти. Но мы должны гарантировать, что мы можем жить мирно, и это не будет просто, но это вызов, который стоит перед нами, и мы должны за него взяться".
Канцлер Германии Олаф Шольц
Олаф Шольц
федеральный канцлер Германии
Шольц также ответил на вопрос, кто будет определять внешнюю политику нового правительства ФРГ — он или министр иностранных дел Анналена Бербок.
"Правительство Германии действует совместно и едино, и так должно быть. Это правильный путь и мы так и будет действовать - мы будем обсуждать политический курс и действовать на этой основе. Это важный сигнал, что правительство сформировано из трех партий, каждая из которых является проевропейской", — заявил политик.
Он подчеркнул, что Германия находится в центре Европы, поэтому она не может просто стоять в стороне и комментировать происходящее. На ФРГ лежит ответственность, поэтому страна должна быть в центре внимания и способствовать прогрессу, заключил политик.
Канцлер Германии Олаф Шольц и новый министр финансов Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 16:24
Шольц рекомендовал новому главе Минфина готовиться к кризису
 
В миреСШАЯпонияЕвросоюзШарль МишельОлаф ШольцРоссияАнналена Бербок
 
 
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