https://ria.ru/20211210/sholts-1763222486.html

Шольц назвал страны, которые определяют мировую повестку

Шольц назвал страны, которые определяют мировую повестку - РИА Новости, 10.12.2021

Шольц назвал страны, которые определяют мировую повестку

Мир больше не будет биполярным, в нем появится много сильных держав, заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T21:44

2021-12-10T21:44

2021-12-10T23:51

в мире

сша

япония

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шарль мишель

олаф шольц

россия

анналена бербок

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БРЮССЕЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Мир больше не будет биполярным, в нем появится много сильных держав, заявил новый канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем."Уже довольно долго есть не только США и Россия, но также Китай и другие азиатские страны, как Корея, Япония, Индия, сильные, развивающиеся страны, но будут также и сильные африканские и южноамериканские страны. Побуждать этот многополярный мир к совместной работе в многостороннем формате — это то, что нас объединяет", — заявил политик, который находится в первой зарубежной поездке в качестве главы правительства ФРГ.Шольц подчеркнул, что "миру, в котором мы живем и будем жить, крайне важен сильный Евросоюз".Комментируя отношения с Китаем, он отметил, что Германия и ЕС будут вынуждены поддерживать хорошие отношения с недемократичными странами.Шольц также ответил на вопрос, кто будет определять внешнюю политику нового правительства ФРГ — он или министр иностранных дел Анналена Бербок."Правительство Германии действует совместно и едино, и так должно быть. Это правильный путь и мы так и будет действовать - мы будем обсуждать политический курс и действовать на этой основе. Это важный сигнал, что правительство сформировано из трех партий, каждая из которых является проевропейской", — заявил политик.Он подчеркнул, что Германия находится в центре Европы, поэтому она не может просто стоять в стороне и комментировать происходящее. На ФРГ лежит ответственность, поэтому страна должна быть в центре внимания и способствовать прогрессу, заключил политик.

https://ria.ru/20211210/sholts-1763160971.html

https://ria.ru/20211209/krizis-1762969952.html

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в мире, сша, япония, евросоюз, шарль мишель, олаф шольц, россия, анналена бербок