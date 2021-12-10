https://ria.ru/20211210/sholts-1763211623.html

Шольц не ответил прямо на вопрос о санкциях против "Северного потока — 2"

Шольц не ответил прямо на вопрос о санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.12.2021

Шольц не ответил прямо на вопрос о санкциях против "Северного потока — 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не ответил прямо на вопрос, являются ли для него табу санкции против "Северного потока — 2" в качестве реакции на действия России. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:23

2021-12-10T20:23

2021-12-10T20:23

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газпром

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северный поток — 2

welt

nord stream 2 ag

олаф шольц

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БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не ответил прямо на вопрос, являются ли для него табу санкции против "Северного потока — 2" в качестве реакции на действия России.Шольц ранее в интервью телеканалу Welt говорил, что возможное "нарушение границ" Украины Россией не останется без последствий. На пресс-конференции вместе с главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Шольца спросили, являются ли санкции против "Северного потока — 2" возможными или это для него "табу"."Весьма очевидно, что Германия, Европейский союз и многие другие отреагируют, если будет нарушение границ. Но также очевидно и то, что главной задачей является предотвратить это. Мы хотим безопасности и сотрудничества в Европе, мы хотим, чтобы границы не нарушались. Речь сейчас идет об этом", - заявил Шольц."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211210/potok-1763057693.html

https://ria.ru/20211207/shantazh-1762484035.html

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в мире, киев, газпром, балтийское море, северный поток — 2, welt, nord stream 2 ag, олаф шольц, россия