https://ria.ru/20211210/shokhin-1763166731.html

Шохин рассказал, как агенты ЦРУ участвовали в приватизации в 90-х

Шохин рассказал, как агенты ЦРУ участвовали в приватизации в 90-х - РИА Новости, 10.12.2021

Шохин рассказал, как агенты ЦРУ участвовали в приватизации в 90-х

Иностранные специалисты и консультанты, в том числе и сотрудники разведывательных служб, с началом приватизации в России в 1990-х годах искали всевозможные... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:38

2021-12-10T16:38

2021-12-10T16:38

экономика

сша

анатолий чубайс

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Иностранные специалисты и консультанты, в том числе и сотрудники разведывательных служб, с началом приватизации в России в 1990-х годах искали всевозможные способы заработать на ней, в том числе с использованием агентурной сети, рассказал РИА Новости занимавший тогда посты вице-премьера и министра экономики России, нынешний глава РСПП Александр Шохин.Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества в четверг заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ, и позднее в США их привлекали к уголовной ответственности за участие в приватизации.В 2013 году Путин уже заявлял о работе "кадровых сотрудников ЦРУ" в окружении Анатолия Чубайса. Как в том же году сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, работавший в то время в команде Чубайса, этими людьми могли быть его советники Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй."Если говорить о приватизации, то здесь тоже появились консультанты и обладали всеми регалиями, положенными профессорскими званиями или консультантов инвестиционных фондов, которые не только хотели скомпрометировать российскую приватизацию, они вообще-то хотели в ней поучаствовать", - рассказал Шохин.По его словам, "они видели, что приватизация начинается и действует принцип "кто первый встал, того и тапки"."Они использовали свое служебное положение, свою агентурную сеть для того, чтобы либо своим друзьям помочь войти в приватизационные сделки и заработать на этом, либо самим активно в этом участвовать", - отметил Шохин."Это не значит, что приватизация шла под диктовку ЦРУ, это значит, что механизмы и контроля, и проверки достоверности многих участников с той стороны отсутствовали. Это не добавляет ничего к нашим собственным оценкам приватизации, ее плюсам и минусам", - считает бывший министр.Он уточнил, что "мы сами, члены правительства начала 1990-х, видим, что что-то нужно было делать по-другому". "Но это не значит, что мы делали тогда, в том числе в приватизационном процессе, под чью-то диктовку. Это было видение, которое, мягко говоря, не совпадало с видением других реформаторских команд", - сказал Шохин."Были такого рода сюжеты, когда и сотрудники ЦРУ, и мошенники какие-то пытались в процесс приватизации встроиться. Но это, на мой взгляд, не означает, что приватизация сама по себе была под диктовку ЦРУ", - заключил он.

https://ria.ru/20210907/zyuganov-1749046212.html

https://ria.ru/20210217/privatizatsiya-1597812100.html

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экономика, сша, анатолий чубайс, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия