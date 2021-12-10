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США ввели санкции против российского вуза за связь с КНДР
США ввели санкции против российского вуза за связь с КНДР - РИА Новости, 11.12.2021
США ввели санкции против российского вуза за связь с КНДР
"Европейский институт ЮСТО" (Москва) и его ректор Дмитрий Соин попали под вторичные санкции США за "эксплуатацию работников из КНДР", сообщил американский... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-10T18:12
2021-12-10T18:12
2021-12-11T00:08
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. "Европейский институт ЮСТО" (Москва) и его ректор Дмитрий Соин попали под вторичные санкции США за "эксплуатацию работников из КНДР", сообщил американский Минфин.Вторичные санкции накладывают за сотрудничество с физическими или юридическими лицами, которые уже находятся под действующими ограничениями.В списке также фигурируют десять организаций, включая Генпрокуратуру КНДР, военные учреждения Мьянмы и Бангладеш, китайские и северокорейские компании, в том числе мультипликационная студия из Шанхая.Кроме того, Вашингтон ввел санкции против 15 физлиц из Бангладеш, Мьянмы, КНР, КНДР.В списке оказался также китайский стартап в области искусственного интеллекта SenseTime, который США обвинили в разработке программ распознавания лиц, предположительно, использовавшихся для идентификации этнических уйгуров.
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585414173.html
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сша, кндр (северная корея), россия, в мире, министерство финансов сша
18:12 10.12.2021 (обновлено: 00:08 11.12.2021)
США ввели санкции против российского вуза за связь с КНДР
США ввели санкции против Европейского института ЮСТО за связь с КНДР