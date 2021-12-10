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США ввели санкции против российского вуза за связь с КНДР
США ввели санкции против российского вуза за связь с КНДР - РИА Новости, 11.12.2021
США ввели санкции против российского вуза за связь с КНДР
"Европейский институт ЮСТО" (Москва) и его ректор Дмитрий Соин попали под вторичные санкции США за "эксплуатацию работников из КНДР", сообщил американский... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-10T18:12
2021-12-11T00:08
сша
кндр (северная корея)
россия
в мире
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. "Европейский институт ЮСТО" (Москва) и его ректор Дмитрий Соин попали под вторичные санкции США за "эксплуатацию работников из КНДР", сообщил американский Минфин.Вторичные санкции накладывают за сотрудничество с физическими или юридическими лицами, которые уже находятся под действующими ограничениями.В списке также фигурируют десять организаций, включая Генпрокуратуру КНДР, военные учреждения Мьянмы и Бангладеш, китайские и северокорейские компании, в том числе мультипликационная студия из Шанхая.Кроме того, Вашингтон ввел санкции против 15 физлиц из Бангладеш, Мьянмы, КНР, КНДР.В списке оказался также китайский стартап в области искусственного интеллекта SenseTime, который США обвинили в разработке программ распознавания лиц, предположительно, использовавшихся для идентификации этнических уйгуров.
https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585414173.html
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сша, кндр (северная корея), россия, в мире, министерство финансов сша
18:12 10.12.2021 (обновлено: 00:08 11.12.2021)
 
США ввели санкции против российского вуза за связь с КНДР

США ввели санкции против Европейского института ЮСТО за связь с КНДР

© AFP 2021 / Karen BleierЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Karen Bleier
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. "Европейский институт ЮСТО" (Москва) и его ректор Дмитрий Соин попали под вторичные санкции США за "эксплуатацию работников из КНДР", сообщил американский Минфин.
"Российский университет ЮСТО и его ректор Дмитрий Юрьевич Соин спонсировали сотни студенческих виз для работников строительного сектора из КНДР в России. Некоторые из этих работников были связаны с организацией, имеющей отношение к оружию массового поражения КНДР", — говорится в релизе ведомства.
Вторичные санкции накладывают за сотрудничество с физическими или юридическими лицами, которые уже находятся под действующими ограничениями.
В списке также фигурируют десять организаций, включая Генпрокуратуру КНДР, военные учреждения Мьянмы и Бангладеш, китайские и северокорейские компании, в том числе мультипликационная студия из Шанхая.
Кроме того, Вашингтон ввел санкции против 15 физлиц из Бангладеш, Мьянмы, КНР, КНДР.
В списке оказался также китайский стартап в области искусственного интеллекта SenseTime, который США обвинили в разработке программ распознавания лиц, предположительно, использовавшихся для идентификации этнических уйгуров.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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США внесли в список санкций по КНДР две расположенные в России компании
 
СШАКНДР (Северная Корея)РоссияВ миреМинистерство финансов США
 
 
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