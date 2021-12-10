https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763164077.html

Рябков назвал санкции США против России неэффективными

Рябков назвал санкции США против России неэффективными - РИА Новости, 10.12.2021

Рябков назвал санкции США против России неэффективными

Санкции США против РФ неэффективны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:26

2021-12-10T16:26

2021-12-10T16:39

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Санкции США против РФ неэффективны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, угрозы санкций замыкаются на действиях РФ на своей собственной территории, США таким образом претендуют на то, что могут определять, что делать России на своей территории, а чего нет."Это очевидный перебор", - добавил Рябков.Рябков также отметил, что угрозы новых санкций заводят отношения РФ и США все дальше к конфронтации.По его словам, "если не дай бог дойдет" до таких действий со стороны США, у Москвы есть формы ответа и возможности оградить РФ от негативных последствий безрассудных действий.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/sanktsii-1763068878.html

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сша, москва, вашингтон, россия