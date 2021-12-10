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Рябков назвал санкции США против России неэффективными
Рябков назвал санкции США против России неэффективными - РИА Новости, 10.12.2021
Рябков назвал санкции США против России неэффективными
Санкции США против РФ неэффективны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:26
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Санкции США против РФ неэффективны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, угрозы санкций замыкаются на действиях РФ на своей собственной территории, США таким образом претендуют на то, что могут определять, что делать России на своей территории, а чего нет."Это очевидный перебор", - добавил Рябков.Рябков также отметил, что угрозы новых санкций заводят отношения РФ и США все дальше к конфронтации.По его словам, "если не дай бог дойдет" до таких действий со стороны США, у Москвы есть формы ответа и возможности оградить РФ от негативных последствий безрассудных действий.
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сша, москва, вашингтон, россия
16:26 10.12.2021 (обновлено: 16:39 10.12.2021)
 
Рябков назвал санкции США против России неэффективными

Замглавы МИД Рябков: американские санкции против России неэффективны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Санкции США против РФ неэффективны, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Они пытаются применить массированные угрозы в отношении России, это недостойный прием в принципе, и он неэффективен даже с точки зрения тех целей, которые все эти авторы санкционной политики в отношении России преследуют", - сказал Рябков в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, угрозы санкций замыкаются на действиях РФ на своей собственной территории, США таким образом претендуют на то, что могут определять, что делать России на своей территории, а чего нет.
"Это очевидный перебор", - добавил Рябков.
Рябков также отметил, что угрозы новых санкций заводят отношения РФ и США все дальше к конфронтации.

"Они заводят все дальше в направлении кризиса, если не сказать конфронтации, наши двусторонние отношения с США - по вине Вашингтона. Что касается форм ответа, если до этого дойдет, мы делаем все, чтобы вразумить оппонентов, что требуется сделать, чтобы до этого не дошло ", - сказал Рябков.

По его словам, "если не дай бог дойдет" до таких действий со стороны США, у Москвы есть формы ответа и возможности оградить РФ от негативных последствий безрассудных действий.
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 09:54В мире
В Белом доме рассказали об "очень сильных" новых санкциях против России
 
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