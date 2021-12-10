https://ria.ru/20211210/samolety-1763174416.html

Макрон унизил французов. При чем тут Россия

Французов испугали "кошки-мышки" Евросоюза с Россией - РИА Новости, 10.12.2021

Макрон унизил французов. При чем тут Россия

Читателей французского издания Le Figaro разозлил инцидент с истребителями "Рафаль" и "Мираж", выполнявшими миссию над Черным морем 8 и 9 декабря, из-за которых РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:12

2021-12-10T17:12

2021-12-10T20:39

в мире

безопасность

сша

европа

франция

су-27

эммануэль макрон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/41869/63/418696357_0:191:2878:1810_1920x0_80_0_0_2a868412a4d3f2ac9b22a9b61a450295.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro разозлил инцидент с истребителями "Рафаль" и "Мираж", выполнявшими миссию над Черным морем 8 и 9 декабря, из-за которых российским летчикам пришлось поднимать в воздух Су-27."Зачем французские военные самолеты отправились провоцировать Россию в Черном море, недалеко от российской границы?" — поинтересовался один из пользователей Сети."(Президент Франции Эммануэль Макрон — Прим. ред.) не имеет никакого веса на международной арене, выставляет в унизительном свете Францию и ее народ", — возмутились в комментариях."Нет никаких сомнений в том, что НАТО тренируется не для забавы", — задумался другой пользователь."Страны НАТО хотят проверить российскую боеготовность и проанализировать частоты оповещения их радиолокаторов", — предположили в комментариях."НАТО и Франция организуют провокации в Черном море. <…> Цели США следующие. Первая — создавать впечатление агрессивности России, чтобы продавать американское оружие. Вторая — блокировать газопровод "Северный поток — 2", чтобы продавать в Европу американский газ", — отметил читатель.Согласно сообщениям Национального центра управления обороной (входит в Минобороны России), 8 декабря над Черным морем появились три французских самолета — два истребителя и заправщик С-135. Накануне российские военные заметили два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135.В Генштабе Вооруженных сил Франции заявляли, что "Мираж-2000" и "Рафаль" не собирались вторгаться в российское воздушное пространство. По словам представителей ведомства, самолеты выполняли миссию по наблюдению, а их полет соответствовал международному праву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211207/pvo-1762476919.html

https://ria.ru/20211125/bombardirovschiki-1760575085.html

сша

европа

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские истребители сопровождают самолеты США и Франции над Черным морем Российские истребители в четверг сопроводили пять военных самолетов США и Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Российский Су-27 в ходе сопровождения зашел в хвост военному заправщику Франции, подлетев к нему практически вплотную. 2021-12-10T17:12 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, безопасность, сша, европа, франция, су-27, эммануэль макрон, россия