Макрон унизил французов. При чем тут Россия

17:12 10.12.2021 (обновлено: 20:39 10.12.2021)
Французов испугали "кошки-мышки" Евросоюза с Россией
Читатели Le Figaro: военные авантюры НАТО в Черном море унижают Францию
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФранцузские многоцелевые истребители Dassault Rafale
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro разозлил инцидент с истребителями "Рафаль" и "Мираж", выполнявшими миссию над Черным морем 8 и 9 декабря, из-за которых российским летчикам пришлось поднимать в воздух Су-27.
"Зачем французские военные самолеты отправились провоцировать Россию в Черном море, недалеко от российской границы?" — поинтересовался один из пользователей Сети.
"(Президент Франции Эммануэль Макрон — Прим. ред.) не имеет никакого веса на международной арене, выставляет в унизительном свете Францию и ее народ", — возмутились в комментариях.
"Короче говоря, всем в Европе нравится играть в кошки-мышки с Россией. Уверены ли мы, что россияне видят в этом игру? В противном случае ситуация будет драматичной", — забеспокоился читатель.
"Нет никаких сомнений в том, что НАТО тренируется не для забавы", — задумался другой пользователь.
"Страны НАТО хотят проверить российскую боеготовность и проанализировать частоты оповещения их радиолокаторов", — предположили в комментариях.
"НАТО и Франция организуют провокации в Черном море. <…> Цели США следующие. Первая — создавать впечатление агрессивности России, чтобы продавать американское оружие. Вторая — блокировать газопровод "Северный поток — 2", чтобы продавать в Европу американский газ", — отметил читатель.
7 декабря, 00:27СМИ: Британия запустила новую систему ПВО для защиты от Су-57
Согласно сообщениям Национального центра управления обороной (входит в Минобороны России), 8 декабря над Черным морем появились три французских самолета — два истребителя и заправщик С-135. Накануне российские военные заметили два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135.
В Генштабе Вооруженных сил Франции заявляли, что "Мираж-2000" и "Рафаль" не собирались вторгаться в российское воздушное пространство. По словам представителей ведомства, самолеты выполняли миссию по наблюдению, а их полет соответствовал международному праву.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
25 ноября, 08:00"Удар с двух направлений". Что Пентагон затеял у границ России