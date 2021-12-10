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Макрон унизил французов. При чем тут Россия
Французов испугали "кошки-мышки" Евросоюза с Россией - РИА Новости, 10.12.2021
Макрон унизил французов. При чем тут Россия
Читателей французского издания Le Figaro разозлил инцидент с истребителями "Рафаль" и "Мираж", выполнявшими миссию над Черным морем 8 и 9 декабря, из-за которых РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:12
2021-12-10T20:39
в мире
безопасность
сша
европа
франция
су-27
эммануэль макрон
россия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro разозлил инцидент с истребителями "Рафаль" и "Мираж", выполнявшими миссию над Черным морем 8 и 9 декабря, из-за которых российским летчикам пришлось поднимать в воздух Су-27."Зачем французские военные самолеты отправились провоцировать Россию в Черном море, недалеко от российской границы?" — поинтересовался один из пользователей Сети."(Президент Франции Эммануэль Макрон — Прим. ред.) не имеет никакого веса на международной арене, выставляет в унизительном свете Францию и ее народ", — возмутились в комментариях."Нет никаких сомнений в том, что НАТО тренируется не для забавы", — задумался другой пользователь."Страны НАТО хотят проверить российскую боеготовность и проанализировать частоты оповещения их радиолокаторов", — предположили в комментариях."НАТО и Франция организуют провокации в Черном море. &lt;…&gt; Цели США следующие. Первая — создавать впечатление агрессивности России, чтобы продавать американское оружие. Вторая — блокировать газопровод "Северный поток — 2", чтобы продавать в Европу американский газ", — отметил читатель.Согласно сообщениям Национального центра управления обороной (входит в Минобороны России), 8 декабря над Черным морем появились три французских самолета — два истребителя и заправщик С-135. Накануне российские военные заметили два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135.В Генштабе Вооруженных сил Франции заявляли, что "Мираж-2000" и "Рафаль" не собирались вторгаться в российское воздушное пространство. По словам представителей ведомства, самолеты выполняли миссию по наблюдению, а их полет соответствовал международному праву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211207/pvo-1762476919.html
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Российские истребители сопровождают самолеты США и Франции над Черным морем
Российские истребители в четверг сопроводили пять военных самолетов США и Франции над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ. Российский Су-27 в ходе сопровождения зашел в хвост военному заправщику Франции, подлетев к нему практически вплотную.
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в мире, безопасность, сша, европа, франция, су-27, эммануэль макрон, россия
17:12 10.12.2021 (обновлено: 20:39 10.12.2021)
 
Французов испугали "кошки-мышки" Евросоюза с Россией

Читатели Le Figaro: военные авантюры НАТО в Черном море унижают Францию

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФранцузские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Читателей французского издания Le Figaro разозлил инцидент с истребителями "Рафаль" и "Мираж", выполнявшими миссию над Черным морем 8 и 9 декабря, из-за которых российским летчикам пришлось поднимать в воздух Су-27.
"Зачем французские военные самолеты отправились провоцировать Россию в Черном море, недалеко от российской границы?" — поинтересовался один из пользователей Сети.
"(Президент Франции Эммануэль Макрон — Прим. ред.) не имеет никакого веса на международной арене, выставляет в унизительном свете Францию и ее народ", — возмутились в комментариях.
"Короче говоря, всем в Европе нравится играть в кошки-мышки с Россией. Уверены ли мы, что россияне видят в этом игру? В противном случае ситуация будет драматичной", — забеспокоился читатель.
"Нет никаких сомнений в том, что НАТО тренируется не для забавы", — задумался другой пользователь.
"Страны НАТО хотят проверить российскую боеготовность и проанализировать частоты оповещения их радиолокаторов", — предположили в комментариях.
"НАТО и Франция организуют провокации в Черном море. <…> Цели США следующие. Первая — создавать впечатление агрессивности России, чтобы продавать американское оружие. Вторая — блокировать газопровод "Северный поток — 2", чтобы продавать в Европу американский газ", — отметил читатель.
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Согласно сообщениям Национального центра управления обороной (входит в Минобороны России), 8 декабря над Черным морем появились три французских самолета — два истребителя и заправщик С-135. Накануне российские военные заметили два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль" ВКС Франции, самолет-разведчик CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, стратегический RC-135 ВВС США, а также самолет-заправщик КС-135.
В Генштабе Вооруженных сил Франции заявляли, что "Мираж-2000" и "Рафаль" не собирались вторгаться в российское воздушное пространство. По словам представителей ведомства, самолеты выполняли миссию по наблюдению, а их полет соответствовал международному праву.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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