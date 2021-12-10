Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/samara-1763193067.html
В Самаре открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Самаре открыли стелу "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 10.12.2021
В Самаре открыли стелу "Город трудовой доблести"
Торжественная церемония открытия стелы "Город трудовой доблести" прошла в пятницу в Самаре, в ней приняли участие полпред президента РФ в Приволжском... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T18:23
2021-12-10T20:53
общество
самарская область
куйбышев
игорь комаров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763216469_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_242b033e7e2f18253d38ef09258eaff2.jpg
САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия стелы "Город трудовой доблести" прошла в пятницу в Самаре, в ней приняли участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает корреспондент РИА Новости."За огромный вклад жителей Самары в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм в 2020 году городу присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны город Куйбышев стал запасной столицей страны. В Куйбышевскую область было эвакуировано около полутора тысяч предприятий и организаций. Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня", - сказал на открытии стелы Комаров.Он добавил, что всего почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено 44 городам России, 14 из них расположены в Приволжском федеральном округе.Азаров, в свою очередь, отметил, что дата открытия мемориального комплекса была выбрана неслучайно. "Сегодня, 10 декабря, исполнилось ровно 80 лет с тех пор, как был проведен испытательный полет первого построенного в Куйбышеве самолета-штурмовика Ил-2, легендарного самолета, ставшего одним из символов победы над Германией, самого массового военного самолета в истории", - подчеркнул Азаров.Глава региона также напомнил, что за годы войны заводы в Куйбышеве, помимо самолетов, выпустили 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников для легендарных "Катюш", корпуса мин, боеприпасы и многое другое."Все, что было сделано в годы войны нашими земляками, трудно переоценить. Мы искренне благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который откликнувшись на обращение сотен тысяч жителей Самарской области, принял решение о присвоении высокого звания столице нашего региона", - сказал Азаров, добавив, что в этом году статус "Город трудовой доблести" был присвоен еще одному городу в Самарской области – Сызрани.Мемориальный комплекс установлен на Аллее трудовой славы на проспекте Юных Пионеров в Самаре, это место было выбрано по итогам общественного голосования. Центральным элементом мемориального комплекса стала стела из стекла и металла высотой около 26 метров, ее обрамляют информационные пилоны, выполненные в технике графического коллажа. На центральной части композиции размещены изображения легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах – информация о памятных датах и основных событиях военных лет.В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Самаре.
https://ria.ru/20211126/azarov-1760933545.html
https://ria.ru/20211111/soveschanie-1758662546.html
самарская область
куйбышев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763216469_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_162a089b85d039c2a95e39c2c98eebd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, самарская область, куйбышев, игорь комаров, россия
18:23 10.12.2021 (обновлено: 20:53 10.12.2021)
 
В Самаре открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Самаре торжественно открыли стелу "Город трудовой доблести"

© Фото предоставлено правительством Самарской областиСтелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Самаре
Стелу Город трудовой доблести торжественно открыли в Самаре
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия стелы "Город трудовой доблести" прошла в пятницу в Самаре, в ней приняли участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает корреспондент РИА Новости.
"За огромный вклад жителей Самары в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм в 2020 году городу присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны город Куйбышев стал запасной столицей страны. В Куйбышевскую область было эвакуировано около полутора тысяч предприятий и организаций. Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня", - сказал на открытии стелы Комаров.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 17:29
Губернатор Самарской области дал старт всероссийскому хакатону
Он добавил, что всего почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено 44 городам России, 14 из них расположены в Приволжском федеральном округе.
Азаров, в свою очередь, отметил, что дата открытия мемориального комплекса была выбрана неслучайно. "Сегодня, 10 декабря, исполнилось ровно 80 лет с тех пор, как был проведен испытательный полет первого построенного в Куйбышеве самолета-штурмовика Ил-2, легендарного самолета, ставшего одним из символов победы над Германией, самого массового военного самолета в истории", - подчеркнул Азаров.
Глава региона также напомнил, что за годы войны заводы в Куйбышеве, помимо самолетов, выпустили 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников для легендарных "Катюш", корпуса мин, боеприпасы и многое другое.
"Все, что было сделано в годы войны нашими земляками, трудно переоценить. Мы искренне благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который откликнувшись на обращение сотен тысяч жителей Самарской области, принял решение о присвоении высокого звания столице нашего региона", - сказал Азаров, добавив, что в этом году статус "Город трудовой доблести" был присвоен еще одному городу в Самарской области – Сызрани.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
11 ноября, 22:41
Глава Самарской области провел совещание по вопросам ценового регулирования
Мемориальный комплекс установлен на Аллее трудовой славы на проспекте Юных Пионеров в Самаре, это место было выбрано по итогам общественного голосования. Центральным элементом мемориального комплекса стала стела из стекла и металла высотой около 26 метров, ее обрамляют информационные пилоны, выполненные в технике графического коллажа. На центральной части композиции размещены изображения легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах – информация о памятных датах и основных событиях военных лет.
В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Самаре.
 
ОбществоСамарская областьКуйбышевИгорь КомаровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи