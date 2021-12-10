https://ria.ru/20211210/samara-1763193067.html

В Самаре открыли стелу "Город трудовой доблести"

В Самаре открыли стелу "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 10.12.2021

В Самаре открыли стелу "Город трудовой доблести"

Торжественная церемония открытия стелы "Город трудовой доблести" прошла в пятницу в Самаре, в ней приняли участие полпред президента РФ в Приволжском... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:23

2021-12-10T18:23

2021-12-10T20:53

общество

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куйбышев

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САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия стелы "Город трудовой доблести" прошла в пятницу в Самаре, в ней приняли участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает корреспондент РИА Новости."За огромный вклад жителей Самары в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм в 2020 году городу присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны город Куйбышев стал запасной столицей страны. В Куйбышевскую область было эвакуировано около полутора тысяч предприятий и организаций. Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня", - сказал на открытии стелы Комаров.Он добавил, что всего почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено 44 городам России, 14 из них расположены в Приволжском федеральном округе.Азаров, в свою очередь, отметил, что дата открытия мемориального комплекса была выбрана неслучайно. "Сегодня, 10 декабря, исполнилось ровно 80 лет с тех пор, как был проведен испытательный полет первого построенного в Куйбышеве самолета-штурмовика Ил-2, легендарного самолета, ставшего одним из символов победы над Германией, самого массового военного самолета в истории", - подчеркнул Азаров.Глава региона также напомнил, что за годы войны заводы в Куйбышеве, помимо самолетов, выпустили 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников для легендарных "Катюш", корпуса мин, боеприпасы и многое другое."Все, что было сделано в годы войны нашими земляками, трудно переоценить. Мы искренне благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который откликнувшись на обращение сотен тысяч жителей Самарской области, принял решение о присвоении высокого звания столице нашего региона", - сказал Азаров, добавив, что в этом году статус "Город трудовой доблести" был присвоен еще одному городу в Самарской области – Сызрани.Мемориальный комплекс установлен на Аллее трудовой славы на проспекте Юных Пионеров в Самаре, это место было выбрано по итогам общественного голосования. Центральным элементом мемориального комплекса стала стела из стекла и металла высотой около 26 метров, ее обрамляют информационные пилоны, выполненные в технике графического коллажа. На центральной части композиции размещены изображения легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах – информация о памятных датах и основных событиях военных лет.В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Самаре.

https://ria.ru/20211126/azarov-1760933545.html

https://ria.ru/20211111/soveschanie-1758662546.html

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общество, самарская область, куйбышев, игорь комаров, россия