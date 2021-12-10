18:23 10.12.2021 (обновлено: 20:53 10.12.2021)
В Самаре открыли стелу "Город трудовой доблести"
В Самаре торжественно открыли стелу "Город трудовой доблести"
© Фото предоставлено правительством Самарской областиСтелу "Город трудовой доблести" торжественно открыли в Самаре
© Фото предоставлено правительством Самарской области
САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия стелы "Город трудовой доблести" прошла в пятницу в Самаре, в ней приняли участие полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передает корреспондент РИА Новости.
"За огромный вклад жителей Самары в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, а также проявленный массовый трудовой героизм в 2020 году городу присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". В годы Великой Отечественной войны город Куйбышев стал запасной столицей страны. В Куйбышевскую область было эвакуировано около полутора тысяч предприятий и организаций. Мы помним о каждом, кто работал в тылу, чтим их память и благодарны им за мирную жизнь сегодня", - сказал на открытии стелы Комаров.
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Он добавил, что всего почетное звание "Город трудовой доблести" присвоено 44 городам России, 14 из них расположены в Приволжском федеральном округе.
Азаров, в свою очередь, отметил, что дата открытия мемориального комплекса была выбрана неслучайно. "Сегодня, 10 декабря, исполнилось ровно 80 лет с тех пор, как был проведен испытательный полет первого построенного в Куйбышеве самолета-штурмовика Ил-2, легендарного самолета, ставшего одним из символов победы над Германией, самого массового военного самолета в истории", - подчеркнул Азаров.
Глава региона также напомнил, что за годы войны заводы в Куйбышеве, помимо самолетов, выпустили 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников для легендарных "Катюш", корпуса мин, боеприпасы и многое другое.
"Все, что было сделано в годы войны нашими земляками, трудно переоценить. Мы искренне благодарны президенту страны Владимиру Владимировичу Путину, который откликнувшись на обращение сотен тысяч жителей Самарской области, принял решение о присвоении высокого звания столице нашего региона", - сказал Азаров, добавив, что в этом году статус "Город трудовой доблести" был присвоен еще одному городу в Самарской области – Сызрани.
Мемориальный комплекс установлен на Аллее трудовой славы на проспекте Юных Пионеров в Самаре, это место было выбрано по итогам общественного голосования. Центральным элементом мемориального комплекса стала стела из стекла и металла высотой около 26 метров, ее обрамляют информационные пилоны, выполненные в технике графического коллажа. На центральной части композиции размещены изображения легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве, а на пилонах – информация о памятных датах и основных событиях военных лет.
В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" 20 российским городам, в том числе Самаре.