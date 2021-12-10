https://ria.ru/20211210/ryabkov-1763166234.html

Россия не сравнивает ситуацию на Украине с кризисом в Грузии, заявил Рябков

Россия не сравнивает ситуацию на Украине с кризисом в Грузии, заявил Рябков - РИА Новости, 10.12.2021

Россия не сравнивает ситуацию на Украине с кризисом в Грузии, заявил Рябков

Россия не проводит параллелей между нынешней ситуацией вокруг Украины и кризисом вокруг Грузии в 2008 году, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:34

2021-12-10T16:34

2021-12-10T16:35

грузия

южная осетия

сергей рябков

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не проводит параллелей между нынешней ситуацией вокруг Украины и кризисом вокруг Грузии в 2008 году, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, я не провожу никаких параллелей. Каждая ситуация уникальна и здесь нет повода делать вывод, что есть какие-то сценарии, какая-то предопределенность", - сказал Рябков в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

грузия

южная осетия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, южная осетия, сергей рябков, россия