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Россия не сравнивает ситуацию на Украине с кризисом в Грузии, заявил Рябков
Россия не сравнивает ситуацию на Украине с кризисом в Грузии, заявил Рябков - РИА Новости, 10.12.2021
Россия не сравнивает ситуацию на Украине с кризисом в Грузии, заявил Рябков
Россия не проводит параллелей между нынешней ситуацией вокруг Украины и кризисом вокруг Грузии в 2008 году, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:34
2021-12-10T16:34
2021-12-10T16:35
грузия
южная осетия
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия не проводит параллелей между нынешней ситуацией вокруг Украины и кризисом вокруг Грузии в 2008 году, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, я не провожу никаких параллелей. Каждая ситуация уникальна и здесь нет повода делать вывод, что есть какие-то сценарии, какая-то предопределенность", - сказал Рябков в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня".Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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грузия, южная осетия, сергей рябков, россия
16:34 10.12.2021 (обновлено: 16:35 10.12.2021)
Россия не сравнивает ситуацию на Украине с кризисом в Грузии, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Россия не сравнивает ситуацию на Украине с кризисом с Грузией