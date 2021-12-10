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https://ria.ru/20211210/rusofobiya-1763086799.html
В Госдуме объяснили, почему Прибалтике и Польше выгодна русофобия
В Госдуме объяснили, почему Прибалтике и Польше выгодна русофобия - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуме объяснили, почему Прибалтике и Польше выгодна русофобия
Замглавы думского международного комитета Алексей Чепа (СР-ЗП), комментируя критическую позицию восточноевропейских стран по переговорам РФ – НАТО, отметил, что РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:41
2021-12-10T11:41
в мире
польша
нато
госдума рф
прибалтика
алексей чепа
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Замглавы думского международного комитета Алексей Чепа (СР-ЗП), комментируя критическую позицию восточноевропейских стран по переговорам РФ – НАТО, отметил, что Прибалтика и Польша еще долго будут против данных переговоров, поскольку получают выгоду от конфликта Запада и России.США готовы обсуждать с Россией все ее обеспокоенности, предлагают использовать для этого существующие площадки Совета РФ-НАТО, ОБСЕ, активно обсуждают возможные переговоры с партерами по альянсу, заявили ранее в Белом доме. При этом страны Восточной Европы критически отреагировали на предложение США о том, что некоторые союзники НАТО могли бы встретиться с представителями РФ для обсуждения ситуации вдоль границ Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных дипломатов."Прибалтика, Польша будут противиться этим позициям, потому что они являются в определенной степени разжигателями таких настроений в Европе", - заявил депутат, отметив, что они являются выгодоприобретателями от ухудшения конфликта западноевропейских стран и РФ, их позиция – "получать деньги за русофобию"."Продвижение НАТО на Восток было краеугольным камнем переговоров Путина и Байдена. Украина при этом (используется) как определенный плацдарм (для продвижения). Из-за этого постоянно и нагнеталась обстановка вокруг Украины", - сообщил депутат РИА Новости.По его словам, напряженность здесь мог снять только вопрос стабилизации геополитических позиций НАТО."Понимаю, что пока это сложно утвердить в правовом смысле, эта карта будет еще долго разыгрываться. Но она является определяющей", - добавил Чепа.
https://ria.ru/20211028/polsha-1756708469.html
https://ria.ru/20210903/rusofobiya-1748627825.html
польша
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в мире, польша, нато, госдума рф, прибалтика, алексей чепа
11:41 10.12.2021
 
В Госдуме объяснили, почему Прибалтике и Польше выгодна русофобия

Депутат Госдума Чепа: Прибалтика и Польша получают выгоду от конфликта Запада и России

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Замглавы думского международного комитета Алексей Чепа (СР-ЗП), комментируя критическую позицию восточноевропейских стран по переговорам РФ – НАТО, отметил, что Прибалтика и Польша еще долго будут против данных переговоров, поскольку получают выгоду от конфликта Запада и России.
США готовы обсуждать с Россией все ее обеспокоенности, предлагают использовать для этого существующие площадки Совета РФ-НАТО, ОБСЕ, активно обсуждают возможные переговоры с партерами по альянсу, заявили ранее в Белом доме. При этом страны Восточной Европы критически отреагировали на предложение США о том, что некоторые союзники НАТО могли бы встретиться с представителями РФ для обсуждения ситуации вдоль границ Украины, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных дипломатов.
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"Прибалтика, Польша будут противиться этим позициям, потому что они являются в определенной степени разжигателями таких настроений в Европе", - заявил депутат, отметив, что они являются выгодоприобретателями от ухудшения конфликта западноевропейских стран и РФ, их позиция – "получать деньги за русофобию".
"Продвижение НАТО на Восток было краеугольным камнем переговоров Путина и Байдена. Украина при этом (используется) как определенный плацдарм (для продвижения). Из-за этого постоянно и нагнеталась обстановка вокруг Украины", - сообщил депутат РИА Новости.
По его словам, напряженность здесь мог снять только вопрос стабилизации геополитических позиций НАТО.
"Понимаю, что пока это сложно утвердить в правовом смысле, эта карта будет еще долго разыгрываться. Но она является определяющей", - добавил Чепа.
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В миреПольшаНАТОГосдума РФПрибалтикаАлексей Чепа
 
 
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