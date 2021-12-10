Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211210/rubl-1763047704.html
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году - РИА Новости, 10.12.2021
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
В этом году пара доллар/рубль не демонстрировала серьезной волатильности, есть основания полагать, что спокойная динамика сохранится и в 2022 году, рассказал... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:15
2021-12-10T08:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
россия
георгий ващенко
фридом финанс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_c8810a2c3b802c9b613f11cec833de69.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В этом году пара доллар/рубль не демонстрировала серьезной волатильности, есть основания полагать, что спокойная динамика сохранится и в 2022 году, рассказал агентству "Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.По его мнению, устойчивость рубля обусловили рост российской экономики (+4,5 процента) и торгового баланса (около 20 миллиардов долларов в месяц), а также низкая долговая нагрузка.В следующем году, считает эксперт, также ожидается спокойная динамика, если не будет внешних шоков."Базовый прогноз: коридор 65-75", — заключил он.В начале сегодняшних торгов курс доллара расчетами "завтра" повышался на четыре копейки, до 73,73 рубля, курс евро — на семь копеек, до 83,31 рубля.
https://ria.ru/20211205/kurs-1762136742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593977558_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_c9628d6337d87401ce287ee725eb115a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рубль, доллар, россия, георгий ващенко, фридом финанс
03:15 10.12.2021 (обновлено: 08:38 10.12.2021)
 
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году

Финансист Ващенко: в 2022 году доллар окажется в диапазоне 65-75 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В этом году пара доллар/рубль не демонстрировала серьезной волатильности, есть основания полагать, что спокойная динамика сохранится и в 2022 году, рассказал агентству "Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Пара USD/RUB торговалась в диапазоне приблизительно 69,50 — 77,50, причем в крайних точках находилась недолго", — отметил он.

По его мнению, устойчивость рубля обусловили рост российской экономики (+4,5 процента) и торгового баланса (около 20 миллиардов долларов в месяц), а также низкая долговая нагрузка.
В следующем году, считает эксперт, также ожидается спокойная динамика, если не будет внешних шоков.
"Базовый прогноз: коридор 65-75", — заключил он.
В начале сегодняшних торгов курс доллара расчетами "завтра" повышался на четыре копейки, до 73,73 рубля, курс евро — на семь копеек, до 83,31 рубля.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на Новый год
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларРоссияГеоргий ВащенкоФридом Финанс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал
10:22В Приморье провели в колонии спецоперацию против экстремизма
10:22Генерал назвал основные угрозы для России
10:17Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию
10:17В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
10:15В России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"
10:13Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
10:08Дело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до суда
10:03Пострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд
09:58В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе
09:54Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса
09:49На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского
09:47Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
09:47"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости
09:42Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата
09:39Судно "Академик Иоффе" прибыло в порт Калининграда
09:30Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе
09:30"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"
09:29Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян
09:20В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением
Лента новостейМолния
В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигналВ Приморье провели в колонии спецоперацию против экстремизмаГенерал назвал основные угрозы для РоссииРоссийского политолога Нарочницкую не пустили в МолдавиюВ Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судомВ России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательствеДело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до судаПострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливеВирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавирусаНа Украине назвали главную ошибку в жизни ЗеленскогоЖитель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимостиЖителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи братаСудно "Академик Иоффе" прибыло в порт КалининградаМинтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением