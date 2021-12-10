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Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году - РИА Новости, 10.12.2021
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
В этом году пара доллар/рубль не демонстрировала серьезной волатильности, есть основания полагать, что спокойная динамика сохранится и в 2022 году, рассказал... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:15
2021-12-10T03:15
2021-12-10T08:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
россия
георгий ващенко
фридом финанс
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В этом году пара доллар/рубль не демонстрировала серьезной волатильности, есть основания полагать, что спокойная динамика сохранится и в 2022 году, рассказал агентству "Прайм" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.По его мнению, устойчивость рубля обусловили рост российской экономики (+4,5 процента) и торгового баланса (около 20 миллиардов долларов в месяц), а также низкая долговая нагрузка.В следующем году, считает эксперт, также ожидается спокойная динамика, если не будет внешних шоков."Базовый прогноз: коридор 65-75", — заключил он.В начале сегодняшних торгов курс доллара расчетами "завтра" повышался на четыре копейки, до 73,73 рубля, курс евро — на семь копеек, до 83,31 рубля.
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экономика, рубль, доллар, россия, георгий ващенко, фридом финанс
03:15 10.12.2021 (обновлено: 08:38 10.12.2021)
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
Финансист Ващенко: в 2022 году доллар окажется в диапазоне 65-75 рублей