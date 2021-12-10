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Вертолет Robinson R66: летно-технические характеристики
Вертолет Robinson R66: летно-технические характеристики - РИА Новости, 10.12.2021
Вертолет Robinson R66: летно-технические характеристики
Robinson R66 – легкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолет, разработанный американской фирмой Robinson Helicopter в начале 2000-х годов. Он является... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:41
2021-12-10T12:41
справки
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robinson r66
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вертолеты
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Robinson R66 – легкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолет, разработанный американской фирмой Robinson Helicopter в начале 2000-х годов. Он является первым газотурбинным вертолетом, спроектированным и построенным в Robinson Helicopter Company.Все предыдущие модели вертолетов Robinson оснащались поршневыми двигателями. К проектированию этого вертолета с газотурбинным двигателем приступили в 2004 году. В 2007 году на международной вертолетной выставке HeliExpo компанией было объявлено, что выбран двигатель для новой машины. Этим двигателем стал Rolls-Royce RR300, являющийся одним из самых маломощных турбинных двигателей авиационного использования. Он специально разработан компанией Rolls Royce на основе двигателя RR250, имеет легкую и компактную конструкцию, эксплуатируется на топливе Jet A-1 (соответствует российскому топливу марок ТС1, РТ), гарантируя превосходную мощность и приемистость. Упрощенный порядок запуска двигателя с помощью стартера с механической блокировкой и отсечки топлива снижает вероятность проскальзывания муфты во время запуска. Система контроля параметров двигателя непрерывно фиксирует значения скоростей вращения газогенератора/компрессора, турбины, величину вращающего момента и температуры выходящих газов. Двигатель оснащен антиобледенительной системой стандартной комплектации. Вертолет с газотурбинным двигателем R66 вобрал в себя многие конструктивные элементы предыдущей модели Robinson R44, в частности, двухлопастной несущий винт, Т-образную ручку управления и салон открытой конфигурации (большая площадь остекления). Отличительными особенностями R66 стали: улучшенная тяговооруженность, увеличенный багажный отсек, дополнительное пятое место в салоне и улучшенные технические характеристики. Также в стандартную комплектацию добавлены ксеноновые посадочные фары, панель управления стереофонической аудиосистемой и кожаные сиденья.Вертолет R66 разработан в соответствии со всеми требованиями Федерального управления гражданской авиации США (FAA) относительно безопасности полетов и ударопрочности конструкции. Открытая конфигурация пятиместного салона обеспечивает прекрасный круговой обзор не только для пилота, но и для пассажиров. Наряду с применением новейшей силовой установки в R66 реализованы и другие инновационные решения, такие как энергопоглощающие сидения и новая топливная система баллонного типа.R66 изготовлен из композиционных материалов, алюминиевых и стальных сплавов, имеет электромеханические приборы, а также более современные цифровые. Вертолет совершил первый полет 7 ноября 2007 года, получил сертификат Федерального управления гражданской авиации (FAA) США 25 октября 2010 года. Поставки начались в ноябре 2010 года. В 2013 году произошла сертификация вертолета Robinson R66 в России. Сборка, проверка и летные испытания всех вертолетов Robinson осуществляются на собственном заводе компании в городе Торранс (штат Калифорния, США). Предприятие оснащено самым современным оборудованием, включая многоцелевые станки с программным управлением, электроэрозионные станки, станки для водоструйной и лазерной резки. Для проверки точности используется координатно-измерительные машины, которые могут проверять размеры обрабатываемых деталей в пределах трех микрометров. Такой уровень точности имеет очень большое значение для проектирования и изготовления взаимозаменяемых деталей.Летно-технические характеристики Robinson R66Диаметр несущего винта – 10,06 м.Диаметр рулевого винта – 1,52 м.Длина – 11,66 м.Высота – 3,48 м.Масса пустого – 581 кг.Масса максимальная взлетная – 1225 кг.Максимальная скорость – 259 км/ч.Крейсерская скорость - 31 км/ч.Практическая дальность - 601 км.Скороподъемность – 304 м/мин.Практический потолок – 4267 м.Экипаж – 1 человек.Полезная нагрузка – 4 пассажира.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки, сша, robinson r66, robinson r-66, вертолеты
12:41 10.12.2021
 

Вертолет Robinson R66: летно-технические характеристики

CC BY 2.0 / D. Miller / Вертолет Robinson R44
Вертолет Robinson R44 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY 2.0 / D. Miller /
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Robinson R66 – легкий многоцелевой пятиместный коммерческий вертолет, разработанный американской фирмой Robinson Helicopter в начале 2000-х годов. Он является первым газотурбинным вертолетом, спроектированным и построенным в Robinson Helicopter Company.
Все предыдущие модели вертолетов Robinson оснащались поршневыми двигателями.
К проектированию этого вертолета с газотурбинным двигателем приступили в 2004 году. В 2007 году на международной вертолетной выставке HeliExpo компанией было объявлено, что выбран двигатель для новой машины. Этим двигателем стал Rolls-Royce RR300, являющийся одним из самых маломощных турбинных двигателей авиационного использования. Он специально разработан компанией Rolls Royce на основе двигателя RR250, имеет легкую и компактную конструкцию, эксплуатируется на топливе Jet A-1 (соответствует российскому топливу марок ТС1, РТ), гарантируя превосходную мощность и приемистость. Упрощенный порядок запуска двигателя с помощью стартера с механической блокировкой и отсечки топлива снижает вероятность проскальзывания муфты во время запуска. Система контроля параметров двигателя непрерывно фиксирует значения скоростей вращения газогенератора/компрессора, турбины, величину вращающего момента и температуры выходящих газов. Двигатель оснащен антиобледенительной системой стандартной комплектации.
Вертолет с газотурбинным двигателем R66 вобрал в себя многие конструктивные элементы предыдущей модели Robinson R44, в частности, двухлопастной несущий винт, Т-образную ручку управления и салон открытой конфигурации (большая площадь остекления). Отличительными особенностями R66 стали: улучшенная тяговооруженность, увеличенный багажный отсек, дополнительное пятое место в салоне и улучшенные технические характеристики. Также в стандартную комплектацию добавлены ксеноновые посадочные фары, панель управления стереофонической аудиосистемой и кожаные сиденья.
Вертолет R66 разработан в соответствии со всеми требованиями Федерального управления гражданской авиации США (FAA) относительно безопасности полетов и ударопрочности конструкции. Открытая конфигурация пятиместного салона обеспечивает прекрасный круговой обзор не только для пилота, но и для пассажиров. Наряду с применением новейшей силовой установки в R66 реализованы и другие инновационные решения, такие как энергопоглощающие сидения и новая топливная система баллонного типа.
R66 изготовлен из композиционных материалов, алюминиевых и стальных сплавов, имеет электромеханические приборы, а также более современные цифровые.
Вертолет совершил первый полет 7 ноября 2007 года, получил сертификат Федерального управления гражданской авиации (FAA) США 25 октября 2010 года. Поставки начались в ноябре 2010 года. В 2013 году произошла сертификация вертолета Robinson R66 в России.
Сборка, проверка и летные испытания всех вертолетов Robinson осуществляются на собственном заводе компании в городе Торранс (штат Калифорния, США). Предприятие оснащено самым современным оборудованием, включая многоцелевые станки с программным управлением, электроэрозионные станки, станки для водоструйной и лазерной резки. Для проверки точности используется координатно-измерительные машины, которые могут проверять размеры обрабатываемых деталей в пределах трех микрометров. Такой уровень точности имеет очень большое значение для проектирования и изготовления взаимозаменяемых деталей.
Летно-технические характеристики Robinson R66
Диаметр несущего винта – 10,06 м.
Диаметр рулевого винта – 1,52 м.
Длина – 11,66 м.
Высота – 3,48 м.
Масса пустого – 581 кг.
Масса максимальная взлетная – 1225 кг.
Максимальная скорость – 259 км/ч.
Крейсерская скорость - 31 км/ч.
Практическая дальность - 601 км.
Скороподъемность – 304 м/мин.
Практический потолок – 4267 м.
Экипаж – 1 человек.
Полезная нагрузка – 4 пассажира.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиСШАRobinson R66Robinson R-66Вертолеты
 
 
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