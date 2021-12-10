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Религия
https://ria.ru/20211210/raskol-1763172487.html
В Госдуме пояснили, как церковный раскол на Украине затронул другие страны
В Госдуме пояснили, как церковный раскол на Украине затронул другие страны - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуме пояснили, как церковный раскол на Украине затронул другие страны
Последствия церковного раскола на Украине затрагивают гражданские права верующих в других странах, заявил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:06
2021-12-10T18:33
религия
украина
сергей гаврилов
госдума рф
корфу
петр порошенко
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Последствия церковного раскола на Украине затрагивают гражданские права верующих в других странах, заявил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и депутат Госдумы Сергей Гаврилов.Заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП прошло на греческом Корфу, в нем приняли участие парламентарии из 25 стран. По словам Гаврилова, МАП "планирует наравне с другими международными политическими парламентскими организациями продолжать диалог стран по противодействию терроризму, экстремизму и другим современным угрозам".Он уточнил, что в ходе встречи "отдельно обсуждался украинский вопрос, спровоцировавший глубокий внутрирелигиозный раскол"."Это проблема, связанная с противоречиями между разными православными церквями, изначально возникшими по вопросам церковных юрисдикций, но угрожающими дальнейшими спорами и расколами. Последствия этих внутрицерковных споров и разногласий напрямую затрагивают гражданские права и свободы верующих в разных странах мира", - сказал Гаврилов.По его словам, МАП будет продолжать диалог стран "по сглаживанию очагов напряженности в странах православной традиции таких как, например, Украина, Черногория", а также "по снижению конфронтации и конфликтного потенциала в православном мире"."Совместно пришли к решению о необходимости улучшения отношений между странами и стабилизации ситуации в таких обостренных зонах как, например, Украина. Участники откровенно говорили о тяжелых последствиях и ответственности за сохранение единства православного мира, невзирая на геополитические соображения", - заключил собеседник агентства.В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление на каноническую Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20211208/raskol-1762631717.html
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украина, сергей гаврилов, госдума рф, корфу, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат
17:06 10.12.2021 (обновлено: 18:33 10.12.2021)
 
В Госдуме пояснили, как церковный раскол на Украине затронул другие страны

Депутат Гаврилов: церковный раскол на Украине затронул права верующих в других странах

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Акция в Киеве против переименования УПЦ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Последствия церковного раскола на Украине затрагивают гражданские права верующих в других странах, заявил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
Заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП прошло на греческом Корфу, в нем приняли участие парламентарии из 25 стран. По словам Гаврилова, МАП "планирует наравне с другими международными политическими парламентскими организациями продолжать диалог стран по противодействию терроризму, экстремизму и другим современным угрозам".
Он уточнил, что в ходе встречи "отдельно обсуждался украинский вопрос, спровоцировавший глубокий внутрирелигиозный раскол".
"Это проблема, связанная с противоречиями между разными православными церквями, изначально возникшими по вопросам церковных юрисдикций, но угрожающими дальнейшими спорами и расколами. Последствия этих внутрицерковных споров и разногласий напрямую затрагивают гражданские права и свободы верующих в разных странах мира", - сказал Гаврилов.
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По его словам, МАП будет продолжать диалог стран "по сглаживанию очагов напряженности в странах православной традиции таких как, например, Украина, Черногория", а также "по снижению конфронтации и конфликтного потенциала в православном мире".
"Совместно пришли к решению о необходимости улучшения отношений между странами и стабилизации ситуации в таких обостренных зонах как, например, Украина. Участники откровенно говорили о тяжелых последствиях и ответственности за сохранение единства православного мира, невзирая на геополитические соображения", - заключил собеседник агентства.
В 2018 году по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана "Православная церковь Украины" (ПЦУ). Новая "церковь" получила от Варфоломея томос об автокефалии (грамоту о независимости). ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки, а в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви, также преимущественно грекоязычной. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинополем и теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление на каноническую Украинскую православную церковь.
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РелигияУкраинаСергей ГавриловГосдума РФКорфуПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархат
 
 
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