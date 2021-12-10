https://ria.ru/20211210/raschistka-1763164174.html

В 2022 году в Липецкой области начнется масштабная расчистка реки Дон

В 2022 году в Липецкой области начнется масштабная расчистка реки Дон - РИА Новости, 10.12.2021

В 2022 году в Липецкой области начнется масштабная расчистка реки Дон

В 2022 году в Липецкой области в рамках нацпроекта "Экология" начнется масштабная работа по восстановлению русла реки Дон, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:26

2021-12-10T16:26

2021-12-10T16:26

липецкая область

усманский район

дон

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 дек – РИА Новости. В 2022 году в Липецкой области в рамках нацпроекта "Экология" начнется масштабная работа по восстановлению русла реки Дон, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Липецкая область стала одним из девяти регионов, вошедших в программу восстановления реки Дон - пятой по протяженности реки Европы. На эти цели из федерального бюджета выделены 65 миллионов рублей. Расчистка начнется в 2022 году с одного из притоков Дона – реки Сосна в Измалковском и Долгоруковском районах."Восстановление и сохранение озер, прудов и рек в экологически благоприятном состоянии является одним из приоритетных направлений развития водохозяйственного комплекса региона", – сказал Артамонов.По его словам, в 2021 году Липецкой области еще продолжается расчистка протоки реки Воронеж в Добровском районе протяженностью почти три километра. Проведен капитальный ремонт на трех гидротехнических сооружениях в селах Ярославы Данковского района, Большие Избищи Лебедянского района, Пашково Усманского района. Начата расчистка реки Красивая Меча в селе Троекурово Лебедянского района протяженностью четыре километра.Губернатор также отметил, что в рамках ежегодной Всероссийской акции "Вода России" по очистке от мусора берегов за десять месяцев этого года приведены в порядок 485 километров береговых полос, собраны и вывезены 1757 кубометров мусора. В акции приняли участие почти 9 тысяч жителей Липецкой области, включая волонтеров, представителей власти и общественности.

https://ria.ru/20211208/dorogi-1762697277.html

https://ria.ru/20211203/programma-1762046475.html

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усманский район, дон, игорь артамонов