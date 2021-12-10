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Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе

Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе - РИА Новости, 10.12.2021

Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе

Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана, упавший в первую неделю после введения QR-кодов на 23%, восстанавливается, сообщил и.о. заместителя... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:18

2021-12-10T12:18

2021-12-10T12:18

республика татарстан

общество

республика татарстан (татарстан)

транспорт

общественный транспорт

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qr-код

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КАЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана, упавший в первую неделю после введения QR-кодов на 23%, восстанавливается, сообщил и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сидоров.В Татарстане с 22 ноября начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Пассажиропоток в первую неделю упал по республике почти на 23%, это была самая тяжелая неделя – и пассажиры привыкали, и перевозчики. Вторая неделя ограничений, с 29 ноября, показывает снижение пассажиропотока на 16%, то есть, мы приросли порядка 7% к первой неделе, пассажиропоток имеет тренд на восстановление. На сегодняшний день у нас снижение 13% пассажиропотока", - сказал Сидоров журналистам.Определенную положительную динамику восстановления пассажиропотока он объяснил не только "привыканием" к проверкам QR-кодов в транспорте, но и введением ряда послаблений. В частности, после первых дней действия новшества правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление, разрешив выдачу QR-кодов для проезда в общественном транспорте уже после первой прививки, а также упорядочив выдачу кодов военнослужащим, вернувшимся из армии.В целом ситуация, по словам Сидорова, находится под полным контролем, Минтранс республики ведет ее ежедневный мониторинг с 22 ноября. По его информации, о стабилизации процесса свидетельствует и снижение звонков от жителей республики на горячую линию: если в первые дни после введения QR-кодов на транспорте в министерство поступало ежедневно по 80-90 звонков, то сейчас их не более 10 в день. В основном звонки связаны с блокировкой действия транспортных карт, все вопросы решаются в рабочем режиме.Что касается компенсации перевозчикам выпадающих доходов в связи с введением QR-кодов, анонсированных правительством, то Минтрансом республики, по информации Сидорова, на сегодняшний день подготовлена методика по возмещению выпадающих доходов и затрат, связанных с возложением на перевозчиков новых функций. Все необходимые материалы, по его словам, собраны, предварительные расчеты выполнены, после проверки достоверности представленных сведений будут определен порядок выплат и произведены сами выплаты.

https://ria.ru/20211209/zakonoproekt-1763027000.html

https://ria.ru/20211129/stroitelstvo-1761260569.html

https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html

республика татарстан (татарстан)

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общество, республика татарстан (татарстан), транспорт, общественный транспорт, россия, qr-код