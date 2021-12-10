https://ria.ru/20211210/qr-kod-1763094466.html
Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе
Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе - РИА Новости, 10.12.2021
Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе
Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана, упавший в первую неделю после введения QR-кодов на 23%, восстанавливается, сообщил и.о. заместителя... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:18
2021-12-10T12:18
2021-12-10T12:18
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
транспорт
общественный транспорт
россия
qr-код
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760168078_0:111:3113:1862_1920x0_80_0_0_e61c9df84ad2bb4ee981d5c7bc3b87d3.jpg
КАЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана, упавший в первую неделю после введения QR-кодов на 23%, восстанавливается, сообщил и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сидоров.В Татарстане с 22 ноября начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Пассажиропоток в первую неделю упал по республике почти на 23%, это была самая тяжелая неделя – и пассажиры привыкали, и перевозчики. Вторая неделя ограничений, с 29 ноября, показывает снижение пассажиропотока на 16%, то есть, мы приросли порядка 7% к первой неделе, пассажиропоток имеет тренд на восстановление. На сегодняшний день у нас снижение 13% пассажиропотока", - сказал Сидоров журналистам.Определенную положительную динамику восстановления пассажиропотока он объяснил не только "привыканием" к проверкам QR-кодов в транспорте, но и введением ряда послаблений. В частности, после первых дней действия новшества правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление, разрешив выдачу QR-кодов для проезда в общественном транспорте уже после первой прививки, а также упорядочив выдачу кодов военнослужащим, вернувшимся из армии.В целом ситуация, по словам Сидорова, находится под полным контролем, Минтранс республики ведет ее ежедневный мониторинг с 22 ноября. По его информации, о стабилизации процесса свидетельствует и снижение звонков от жителей республики на горячую линию: если в первые дни после введения QR-кодов на транспорте в министерство поступало ежедневно по 80-90 звонков, то сейчас их не более 10 в день. В основном звонки связаны с блокировкой действия транспортных карт, все вопросы решаются в рабочем режиме.Что касается компенсации перевозчикам выпадающих доходов в связи с введением QR-кодов, анонсированных правительством, то Минтрансом республики, по информации Сидорова, на сегодняшний день подготовлена методика по возмещению выпадающих доходов и затрат, связанных с возложением на перевозчиков новых функций. Все необходимые материалы, по его словам, собраны, предварительные расчеты выполнены, после проверки достоверности представленных сведений будут определен порядок выплат и произведены сами выплаты.
https://ria.ru/20211209/zakonoproekt-1763027000.html
https://ria.ru/20211129/stroitelstvo-1761260569.html
https://ria.ru/20211118/tatarstan-1759720547.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760168078_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_b59210953d0efafce190b1476d7ff747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика татарстан (татарстан), транспорт, общественный транспорт, россия, qr-код
Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе
Минтранс Татарстана: упавший на 23% с введением QR-кодов пассажиропоток восстанавливается
КАЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости.
Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана
, упавший в первую неделю после введения QR-кодов на 23%, восстанавливается, сообщил и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сидоров.
В Татарстане с 22 ноября начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
"Пассажиропоток в первую неделю упал по республике почти на 23%, это была самая тяжелая неделя – и пассажиры привыкали, и перевозчики. Вторая неделя ограничений, с 29 ноября, показывает снижение пассажиропотока на 16%, то есть, мы приросли порядка 7% к первой неделе, пассажиропоток имеет тренд на восстановление. На сегодняшний день у нас снижение 13% пассажиропотока", - сказал Сидоров журналистам.
Определенную положительную динамику восстановления пассажиропотока он объяснил не только "привыканием" к проверкам QR-кодов в транспорте, но и введением ряда послаблений. В частности, после первых дней действия новшества правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление, разрешив выдачу QR-кодов для проезда в общественном транспорте уже после первой прививки, а также упорядочив выдачу кодов военнослужащим, вернувшимся из армии.
В целом ситуация, по словам Сидорова, находится под полным контролем, Минтранс республики ведет ее ежедневный мониторинг с 22 ноября. По его информации, о стабилизации процесса свидетельствует и снижение звонков от жителей республики на горячую линию: если в первые дни после введения QR-кодов на транспорте в министерство поступало ежедневно по 80-90 звонков, то сейчас их не более 10 в день. В основном звонки связаны с блокировкой действия транспортных карт, все вопросы решаются в рабочем режиме.
Что касается компенсации перевозчикам выпадающих доходов в связи с введением QR-кодов, анонсированных правительством, то Минтрансом республики, по информации Сидорова, на сегодняшний день подготовлена методика по возмещению выпадающих доходов и затрат, связанных с возложением на перевозчиков новых функций. Все необходимые материалы, по его словам, собраны, предварительные расчеты выполнены, после проверки достоверности представленных сведений будут определен порядок выплат и произведены сами выплаты.