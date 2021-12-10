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Республика Татарстан
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Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе
Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе - РИА Новости, 10.12.2021
Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе
Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана, упавший в первую неделю после введения QR-кодов на 23%, восстанавливается, сообщил и.о. заместителя... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:18
2021-12-10T12:18
республика татарстан
общество
республика татарстан (татарстан)
транспорт
общественный транспорт
россия
qr-код
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КАЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана, упавший в первую неделю после введения QR-кодов на 23%, восстанавливается, сообщил и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сидоров.В Татарстане с 22 ноября начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Пассажиропоток в первую неделю упал по республике почти на 23%, это была самая тяжелая неделя – и пассажиры привыкали, и перевозчики. Вторая неделя ограничений, с 29 ноября, показывает снижение пассажиропотока на 16%, то есть, мы приросли порядка 7% к первой неделе, пассажиропоток имеет тренд на восстановление. На сегодняшний день у нас снижение 13% пассажиропотока", - сказал Сидоров журналистам.Определенную положительную динамику восстановления пассажиропотока он объяснил не только "привыканием" к проверкам QR-кодов в транспорте, но и введением ряда послаблений. В частности, после первых дней действия новшества правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление, разрешив выдачу QR-кодов для проезда в общественном транспорте уже после первой прививки, а также упорядочив выдачу кодов военнослужащим, вернувшимся из армии.В целом ситуация, по словам Сидорова, находится под полным контролем, Минтранс республики ведет ее ежедневный мониторинг с 22 ноября. По его информации, о стабилизации процесса свидетельствует и снижение звонков от жителей республики на горячую линию: если в первые дни после введения QR-кодов на транспорте в министерство поступало ежедневно по 80-90 звонков, то сейчас их не более 10 в день. В основном звонки связаны с блокировкой действия транспортных карт, все вопросы решаются в рабочем режиме.Что касается компенсации перевозчикам выпадающих доходов в связи с введением QR-кодов, анонсированных правительством, то Минтрансом республики, по информации Сидорова, на сегодняшний день подготовлена методика по возмещению выпадающих доходов и затрат, связанных с возложением на перевозчиков новых функций. Все необходимые материалы, по его словам, собраны, предварительные расчеты выполнены, после проверки достоверности представленных сведений будут определен порядок выплат и произведены сами выплаты.
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общество, республика татарстан (татарстан), транспорт, общественный транспорт, россия, qr-код
12:18 10.12.2021
 
Минтранс Татарстана рассказал о восстановлении пассажиропотока в регионе

Минтранс Татарстана: упавший на 23% с введением QR-кодов пассажиропоток восстанавливается

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов в общественном транспорте Казани
Проверка QR-кодов в общественном транспорте Казани - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 10 дек – РИА Новости. Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана, упавший в первую неделю после введения QR-кодов на 23%, восстанавливается, сообщил и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Сидоров.
В Татарстане с 22 ноября начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
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"Пассажиропоток в первую неделю упал по республике почти на 23%, это была самая тяжелая неделя – и пассажиры привыкали, и перевозчики. Вторая неделя ограничений, с 29 ноября, показывает снижение пассажиропотока на 16%, то есть, мы приросли порядка 7% к первой неделе, пассажиропоток имеет тренд на восстановление. На сегодняшний день у нас снижение 13% пассажиропотока", - сказал Сидоров журналистам.
Определенную положительную динамику восстановления пассажиропотока он объяснил не только "привыканием" к проверкам QR-кодов в транспорте, но и введением ряда послаблений. В частности, после первых дней действия новшества правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление, разрешив выдачу QR-кодов для проезда в общественном транспорте уже после первой прививки, а также упорядочив выдачу кодов военнослужащим, вернувшимся из армии.
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В целом ситуация, по словам Сидорова, находится под полным контролем, Минтранс республики ведет ее ежедневный мониторинг с 22 ноября. По его информации, о стабилизации процесса свидетельствует и снижение звонков от жителей республики на горячую линию: если в первые дни после введения QR-кодов на транспорте в министерство поступало ежедневно по 80-90 звонков, то сейчас их не более 10 в день. В основном звонки связаны с блокировкой действия транспортных карт, все вопросы решаются в рабочем режиме.
Что касается компенсации перевозчикам выпадающих доходов в связи с введением QR-кодов, анонсированных правительством, то Минтрансом республики, по информации Сидорова, на сегодняшний день подготовлена методика по возмещению выпадающих доходов и затрат, связанных с возложением на перевозчиков новых функций. Все необходимые материалы, по его словам, собраны, предварительные расчеты выполнены, после проверки достоверности представленных сведений будут определен порядок выплат и произведены сами выплаты.
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