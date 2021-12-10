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Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток
Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток - РИА Новости, 10.12.2021
Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток
Российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, выступая с Нобелевской речью в пятницу в Осло, предложил создать Международный трибунал... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:46
2021-12-10T16:46
2021-12-10T16:46
в мире
дмитрий муратов
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ЦЮРИХ, 10 дек - РИА Новости. Российский журналист, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, выступая с Нобелевской речью в пятницу в Осло, предложил создать Международный трибунал против пыток, который бы собирал информацию о применении пыток по всему миру.В пятницу в Осло Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса получили дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год. Церемония проходит в Городской ратуше норвежской столицы и транслируется на официальном YouTube-канале Нобелевской премии."Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость. Я выступаю с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах. Установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям", - сказал Муратов.Он добавил, что надеется на участие журналистов-расследователей со всего мира. Нобелевский лауреат подчеркнул, что пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности.Муратов стал первым в истории РФ, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву.
https://ria.ru/20211209/putin-1762959607.html
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в мире, дмитрий муратов, норвегия, осло, новая газета , пытки, россия
Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток
Нобелевский лауреат Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток