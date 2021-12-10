https://ria.ru/20211210/putin-1763122685.html
Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, сообщил Путин
Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, сообщил Путин - РИА Новости, 10.12.2021
Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, сообщил Путин
Президент России Владимир Путин напомнил, что Молдавия в свое время интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, и отметил, что это помогло бы ей решить ряд... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:09
2021-12-10T14:09
2021-12-10T14:09
европа
молдавия
куба
владимир путин
евразийский экономический союз
евразийский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762632347_0:391:2944:2047_1920x0_80_0_0_9f4c7db2a6827e8fba804d5f7bd66ba2.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что Молдавия в свое время интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, и отметил, что это помогло бы ей решить ряд своих проблемных вопросов."С удовольствием отмечу, что к деятельности Евразийского союза все активнее подключаются государства наблюдатели. Я приветствую от всей души наших коллег. Куба. Узбекистан. Кстати говоря, и Молдавия проявляла тоже к этому в свое время интерес", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Путин отметил, что они имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов."Мы знаем, как складывается сейчас энергетическая ситуация в Европе. Ну, Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов, и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают. Просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений", - сказал Путин."Ну, мы договорись, исходя из общих интересов решили эти вопросы. Но в целом, это совершенно очевидный факт. Были бы в материале, легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим", - добавил он.Он также отметил, что "развивающаяся в рамках ЕврАзЭС интеграция привлекает заинтересованное внимание и других зарубежных государств".
https://ria.ru/20211210/putin-1763114547.html
европа
молдавия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762632347_511:222:2944:2047_1920x0_80_0_0_77d1a415110e0e70570e71b35e2db08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, молдавия, куба, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз
Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, сообщил Путин
Президент Путин: Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС