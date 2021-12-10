https://ria.ru/20211210/putin-1763122685.html

Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, сообщил Путин

Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, сообщил Путин - РИА Новости, 10.12.2021

Молдавия интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин напомнил, что Молдавия в свое время интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, и отметил, что это помогло бы ей решить ряд... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:09

2021-12-10T14:09

2021-12-10T14:09

европа

молдавия

куба

владимир путин

евразийский экономический союз

евразийский союз

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что Молдавия в свое время интересовалась статусом наблюдателя ЕврАзЭС, и отметил, что это помогло бы ей решить ряд своих проблемных вопросов."С удовольствием отмечу, что к деятельности Евразийского союза все активнее подключаются государства наблюдатели. Я приветствую от всей души наших коллег. Куба. Узбекистан. Кстати говоря, и Молдавия проявляла тоже к этому в свое время интерес", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.Путин отметил, что они имеют возможность участвовать в деятельности интеграционных органов на всех уровнях, знакомиться с процессом подготовки интеграционных документов."Мы знаем, как складывается сейчас энергетическая ситуация в Европе. Ну, Молдавия была бы поближе к решению некоторых вопросов, и легче бы, наверное, решала те проблемные вопросы, которые возникают. Просто была бы в курсе хотя бы происходящих событий и принимаемых нами решений", - сказал Путин."Ну, мы договорись, исходя из общих интересов решили эти вопросы. Но в целом, это совершенно очевидный факт. Были бы в материале, легче было бы решать вопросы, о которых мы говорим", - добавил он.Он также отметил, что "развивающаяся в рамках ЕврАзЭС интеграция привлекает заинтересованное внимание и других зарубежных государств".

https://ria.ru/20211210/putin-1763114547.html

европа

молдавия

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европа, молдавия, куба, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз