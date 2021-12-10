В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе
Глава ОП Крыма Форманчук: Россия способна нейтрализовать провокации в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил РИА Новости, что у России достаточно сил для нейтрализации провокаций в Керченском проливе.
"У России достаточно сил для нейтрализации провокаций в Керченском проливе, чтобы не допустить несанкционированного прохода иностранных кораблей в наших территориальных водах", - сказал Форманчук.
По его словам, последний инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива является составной частью сценария по нагнетанию ситуации у границ России.
"Это продолжение тех провокаций, которые НАТО предпринимает в Черном море. Я убежден, что приближение украинского корабля к Керченскому проливу - не случайность и сделано по согласованию с так называемым верховным главнокомандующим Украины господином Зеленским (президент Украины Владимир Зеленский – ред.)", - сказал Форманчук.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.