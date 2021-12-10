https://ria.ru/20211210/provokatsii-1763067390.html

В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе

В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе - РИА Новости, 10.12.2021

В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил РИА Новости, что у России достаточно сил для нейтрализации провокаций в Керченском проливе. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:58

2021-12-10T09:58

2021-12-10T09:58

в мире

сша

республика крым

джо байден

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил РИА Новости, что у России достаточно сил для нейтрализации провокаций в Керченском проливе."У России достаточно сил для нейтрализации провокаций в Керченском проливе, чтобы не допустить несанкционированного прохода иностранных кораблей в наших территориальных водах", - сказал Форманчук.По его словам, последний инцидент с украинским кораблем у Керченского пролива является составной частью сценария по нагнетанию ситуации у границ России."Это продолжение тех провокаций, которые НАТО предпринимает в Черном море. Я убежден, что приближение украинского корабля к Керченскому проливу - не случайность и сделано по согласованию с так называемым верховным главнокомандующим Украины господином Зеленским (президент Украины Владимир Зеленский – ред.)", - сказал Форманчук.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763051359.html

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html

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керченский пролив

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в мире, сша, республика крым, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив, александр форманчук, россия