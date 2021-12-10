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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/prognoz-1763074609.html
Когда мир вернется к докоронавирусной реальности
Аналитики JPMorgan назвали сроки полного завершения пандемии коронавируса - РИА Новости, 10.12.2021
Когда мир вернется к докоронавирусной реальности
Аналитики JPMorgan Chase Global Research спрогнозировали окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики в 2022 году, пишет Axios. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T10:48
2021-12-10T15:44
распространение коронавируса
в мире
jpmorgan chase & co.
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Аналитики JPMorgan Chase Global Research спрогнозировали окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики в 2022 году, пишет Axios.По их мнению, создание новых вакцин и терапевтических средств приведет к "циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности", а также высвобождению накопившегося спроса со стороны потребителей.Вместе с тем он предупредил о возможных рисках для инвесторов, к которым относятся усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неопределенность по поводу уровня инфляции и нормализации денежно-кредитной политики.Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс также предрек завершение острой фазы пандемии COVID-19 в новом году.По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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в мире, jpmorgan chase & co., коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:48 10.12.2021 (обновлено: 15:44 10.12.2021)
 
Аналитики JPMorgan назвали сроки полного завершения пандемии коронавируса

Аналитики JPMorgan предсказали окончание пандемии и восстановление экономики в 2022 году

© AP Photo / Manu FernandezМужчина в защитной маске
Мужчина в защитной маске - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Manu Fernandez
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Аналитики JPMorgan Chase Global Research спрогнозировали окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики в 2022 году, пишет Axios.
По их мнению, создание новых вакцин и терапевтических средств приведет к "циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности", а также высвобождению накопившегося спроса со стороны потребителей.

"Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью", — пояснил ведущий аналитик банка Марко Коланович.

Вместе с тем он предупредил о возможных рисках для инвесторов, к которым относятся усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неопределенность по поводу уровня инфляции и нормализации денежно-кредитной политики.
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Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс также предрек завершение острой фазы пандемии COVID-19 в новом году.
По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
 
Распространение коронавирусаВ миреJPMorgan Chase & Co.Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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