Когда мир вернется к докоронавирусной реальности

10:48 10.12.2021 (обновлено: 15:44 10.12.2021)
Аналитики JPMorgan назвали сроки полного завершения пандемии коронавируса
Аналитики JPMorgan предсказали окончание пандемии и восстановление экономики в 2022 году
© AP Photo / Manu FernandezМужчина в защитной маске
© AP Photo / Manu Fernandez
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Аналитики JPMorgan Chase Global Research спрогнозировали окончание пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики в 2022 году, пишет Axios.
По их мнению, создание новых вакцин и терапевтических средств приведет к "циклическому восстановлению и возвращению глобальной мобильности", а также высвобождению накопившегося спроса со стороны потребителей.
"Этот прогноз объясняется достижением коллективного иммунитета среди населения, а также человеческой изобретательностью", — пояснил ведущий аналитик банка Марко Коланович.
Вместе с тем он предупредил о возможных рисках для инвесторов, к которым относятся усиление геополитической напряженности в Европе и Азии, энергетический кризис, неопределенность по поводу уровня инфляции и нормализации денежно-кредитной политики.
Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс также предрек завершение острой фазы пандемии COVID-19 в новом году.
По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.