https://ria.ru/20211210/prodvizhenie-1763144958.html

РЭЦ будет продвигать продукты растительного происхождения на внешних рынках

РЭЦ будет продвигать продукты растительного происхождения на внешних рынках - РИА Новости, 10.12.2021

РЭЦ будет продвигать продукты растительного происхождения на внешних рынках

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) будут совместно развивать экспорт пищевой... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:40

2021-12-10T15:40

2021-12-10T15:40

экономика

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750159800_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_42ba03e4cb936639f426ea9d71d31edc.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) будут совместно развивать экспорт пищевой продукции на базе растительных белков, соответствующее соглашение они подписали на международном форуме "Сделано в России"."Сотрудничество нацелено на разработку и реализацию совместных инициатив по вопросам продвижения экспорта пищевой продукции на базе растительных белков, в том числе с применением инструментария РЭЦ", - отметили в центре."АПАПП ставит основной целью нарастить объем рынка альтернативных пищевых продуктов в России и создать наиболее благоприятные условия для выхода российских компаний на зарубежные рынки. Мы ни в чем не уступаем зарубежным аналогам и можем составить серьезную конкуренцию для иностранных производителей как на рынках развивающих стран, так и для более подготовленных потребителей в ЕС и США", - сказал глава АПАПП Артем Пономарев.По его словам, "именно поэтому мы ценим начало сотрудничества с РЭЦ, которое несомненно даст возможность участникам АПАПП реализовать свои проекты на внешних рынках".

https://ria.ru/20211022/eksport-1755814906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия