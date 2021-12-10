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РЭЦ будет продвигать продукты растительного происхождения на внешних рынках
РЭЦ будет продвигать продукты растительного происхождения на внешних рынках - РИА Новости, 10.12.2021
РЭЦ будет продвигать продукты растительного происхождения на внешних рынках
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) будут совместно развивать экспорт пищевой... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:40
2021-12-10T15:40
экономика
российский экспортный центр
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российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) будут совместно развивать экспорт пищевой продукции на базе растительных белков, соответствующее соглашение они подписали на международном форуме "Сделано в России"."Сотрудничество нацелено на разработку и реализацию совместных инициатив по вопросам продвижения экспорта пищевой продукции на базе растительных белков, в том числе с применением инструментария РЭЦ", - отметили в центре."АПАПП ставит основной целью нарастить объем рынка альтернативных пищевых продуктов в России и создать наиболее благоприятные условия для выхода российских компаний на зарубежные рынки. Мы ни в чем не уступаем зарубежным аналогам и можем составить серьезную конкуренцию для иностранных производителей как на рынках развивающих стран, так и для более подготовленных потребителей в ЕС и США", - сказал глава АПАПП Артем Пономарев.По его словам, "именно поэтому мы ценим начало сотрудничества с РЭЦ, которое несомненно даст возможность участникам АПАПП реализовать свои проекты на внешних рынках".
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экономика, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
15:40 10.12.2021
 

РЭЦ будет продвигать продукты растительного происхождения на внешних рынках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) будут совместно развивать экспорт пищевой продукции на базе растительных белков, соответствующее соглашение они подписали на международном форуме "Сделано в России".
"Сотрудничество нацелено на разработку и реализацию совместных инициатив по вопросам продвижения экспорта пищевой продукции на базе растительных белков, в том числе с применением инструментария РЭЦ", - отметили в центре.
"РЭЦ стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с перспективными компаниями, которые задают тренды развития в отрасли АПК. Мы видим значительный экспортный потенциал альтернативной пищевой продукции и готовы дальше углублять наше взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и производителями данной продукции", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.
"АПАПП ставит основной целью нарастить объем рынка альтернативных пищевых продуктов в России и создать наиболее благоприятные условия для выхода российских компаний на зарубежные рынки. Мы ни в чем не уступаем зарубежным аналогам и можем составить серьезную конкуренцию для иностранных производителей как на рынках развивающих стран, так и для более подготовленных потребителей в ЕС и США", - сказал глава АПАПП Артем Пономарев.
По его словам, "именно поэтому мы ценим начало сотрудничества с РЭЦ, которое несомненно даст возможность участникам АПАПП реализовать свои проекты на внешних рынках".
Вице-президент АО Российский экспортный центр Алексей Михайлик на пленарной сессии Аграрный экспорт. Драйверы развития и инструменты успеха - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
22 октября, 15:37
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ЭкономикаРоссийский экспортный центрАО "Российский экспортный центр"ВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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