РЭЦ будет продвигать продукты растительного происхождения на внешних рынках
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) будут совместно развивать экспорт пищевой продукции на базе растительных белков, соответствующее соглашение они подписали на международном форуме "Сделано в России".
"Сотрудничество нацелено на разработку и реализацию совместных инициатив по вопросам продвижения экспорта пищевой продукции на базе растительных белков, в том числе с применением инструментария РЭЦ", - отметили в центре.
"РЭЦ стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с перспективными компаниями, которые задают тренды развития в отрасли АПК. Мы видим значительный экспортный потенциал альтернативной пищевой продукции и готовы дальше углублять наше взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и производителями данной продукции", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор АО "ЭКСАР" Никита Гусаков.
"АПАПП ставит основной целью нарастить объем рынка альтернативных пищевых продуктов в России и создать наиболее благоприятные условия для выхода российских компаний на зарубежные рынки. Мы ни в чем не уступаем зарубежным аналогам и можем составить серьезную конкуренцию для иностранных производителей как на рынках развивающих стран, так и для более подготовленных потребителей в ЕС и США", - сказал глава АПАПП Артем Пономарев.
По его словам, "именно поэтому мы ценим начало сотрудничества с РЭЦ, которое несомненно даст возможность участникам АПАПП реализовать свои проекты на внешних рынках".