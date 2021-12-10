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Воронежцу, воткнувшему отвертку в глаз инспектору ДПС, вынесли приговор
Воронежцу, воткнувшему отвертку в глаз инспектору ДПС, вынесли приговор - РИА Новости, 10.12.2021
Воронежцу, воткнувшему отвертку в глаз инспектору ДПС, вынесли приговор
Житель Воронежской области, который в пьяном виде сел за руль, а затем воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС, приговорен судом к 17 годам лишения свободы,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:20
2021-12-10T13:20
происшествия
воронежская область
калачеевский район
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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Житель Воронежской области, который в пьяном виде сел за руль, а затем воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС, приговорен судом к 17 годам лишения свободы, сообщает в пятницу прокуратура региона."Сегодня, 10 декабря 2021 года, воронежским областным судом с участием представителя прокуратуры области рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего Виталия Кулишенко", - говорится в сообщении.В отношении Кулишенко было возбуждено дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".Инцидент произошел днем 23 января этого года в селе Заброды Калачеевского района. Сотрудники ДПС обнаружили съехавший на обочину автомобиль, за рулем которого находился Кулишенко. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, поэтому сотрудник полиции предложил водителю пройти освидетельствование, и они сели в стоящую рядом патрульную машину. Там Кулишенко внезапно нанес своей отверткой удар в правый глаз сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, а после попытался ударить этой же отверткой второго инспектора. Раненый был госпитализирован в тяжелом состоянии с повреждением тканей головного мозга. Кулишенко был заключен под стражу."Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1597967523.html
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происшествия, воронежская область, калачеевский район
13:20 10.12.2021
 
Воронежцу, воткнувшему отвертку в глаз инспектору ДПС, вынесли приговор

Водитель, воткнувший отвертку в глаз инспектору ДПС под Воронежем, получил 17 лет колонии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Житель Воронежской области, который в пьяном виде сел за руль, а затем воткнул отвертку в глаз инспектору ДПС, приговорен судом к 17 годам лишения свободы, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Сегодня, 10 декабря 2021 года, воронежским областным судом с участием представителя прокуратуры области рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего Виталия Кулишенко", - говорится в сообщении.
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В отношении Кулишенко было возбуждено дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".
Инцидент произошел днем 23 января этого года в селе Заброды Калачеевского района. Сотрудники ДПС обнаружили съехавший на обочину автомобиль, за рулем которого находился Кулишенко. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, поэтому сотрудник полиции предложил водителю пройти освидетельствование, и они сели в стоящую рядом патрульную машину. Там Кулишенко внезапно нанес своей отверткой удар в правый глаз сидевшему на водительском сиденье 30-летнему инспектору ДПС, а после попытался ударить этой же отверткой второго инспектора. Раненый был госпитализирован в тяжелом состоянии с повреждением тканей головного мозга. Кулишенко был заключен под стражу.
"Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы после освобождения на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
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