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В России зарегистрировали препарат для лечения СМА "Золгенсма"
В России зарегистрировали препарат для лечения СМА "Золгенсма" - РИА Новости, 10.12.2021
В России зарегистрировали препарат для лечения СМА "Золгенсма"
Министерство здравоохранения России зарегистрировало швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", об этом свидетельствует... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T04:14
2021-12-10T04:14
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье
россия
фонд "круг добра"
счетная палата рф
галина изотова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения России зарегистрировало швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", об этом свидетельствует информация, опубликованная в государственном реестре лекарственных средств.Этот медикамент ранее применялся в других странах."Золгенсма" — самое дорогое лекарство в мире. По некоторым подсчетам, стоимость одной инъекции может доходить до 2,5 миллиона долларов. Фонд "Круг добра" приступил к приему заявок на закупку этого препарата летом. Основная цель — обеспечить средством детей с СМА в возрасте до двух лет.При спинальной мышечной атрофии ребенок может перестать двигаться и дышать. Также со временем страдают и моторные функции. Ранее для лечения этого недуга в России зарегистрировали препараты "Рисдиплам" и "Нусинерсен" ("Спинраза"). Стоимость одной инъекции последнего медикамента составляет 125 тысяч долларов.Помощь государстваГосударство предпринимает меры для решения вопросов, связанных с лечением и помощью детям с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями, рассказала РИА Новости заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.По ее словам, государство ежегодно увеличивает ассигнования на лечение тяжелобольных детей.Изотова обратила внимание, что в то же время существует общемировая практика работы благотворительных организаций и фондов. Она заключила, что проблемы маленьких пациентов способна эффективно решать лишь такая синергия.
https://ria.ru/20211208/lekarstva-1762817698.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, россия, фонд "круг добра", счетная палата рф, галина изотова
04:14 10.12.2021
 
В России зарегистрировали препарат для лечения СМА "Золгенсма"

Минздрав России зарегистрировал швейцарский медикамент от СМА "Золгенсма"

© Depositphotos / oasisamuelПервый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма)
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Depositphotos / oasisamuel
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения России зарегистрировало швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", об этом свидетельствует информация, опубликованная в государственном реестре лекарственных средств.
Этот медикамент ранее применялся в других странах.
"Дата государственной регистрации (медикамента. — Прим. ред.): 9.12.2021", — уточняется в документе.
"Золгенсма" — самое дорогое лекарство в мире. По некоторым подсчетам, стоимость одной инъекции может доходить до 2,5 миллиона долларов. Фонд "Круг добра" приступил к приему заявок на закупку этого препарата летом. Основная цель — обеспечить средством детей с СМА в возрасте до двух лет.
При спинальной мышечной атрофии ребенок может перестать двигаться и дышать. Также со временем страдают и моторные функции. Ранее для лечения этого недуга в России зарегистрировали препараты "Рисдиплам" и "Нусинерсен" ("Спинраза"). Стоимость одной инъекции последнего медикамента составляет 125 тысяч долларов.
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Помощь государства

Государство предпринимает меры для решения вопросов, связанных с лечением и помощью детям с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями, рассказала РИА Новости заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.
"По оценке ФНС, за 2021 год за счет повышения НДФЛ с доходов выше 5 миллионов на эти цели будет собрано порядка 70 миллиардов рублей", — уточнила Изотова.
По ее словам, государство ежегодно увеличивает ассигнования на лечение тяжелобольных детей.
Изотова обратила внимание, что в то же время существует общемировая практика работы благотворительных организаций и фондов. Она заключила, что проблемы маленьких пациентов способна эффективно решать лишь такая синергия.
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ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ЗдоровьеРоссияФонд "Круг добра"Счетная палата РФГалина Изотова
 
 
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