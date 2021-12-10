https://ria.ru/20211210/preparat-1763055619.html

В России зарегистрировали препарат для лечения СМА "Золгенсма"

В России зарегистрировали препарат для лечения СМА "Золгенсма" - РИА Новости, 10.12.2021

В России зарегистрировали препарат для лечения СМА "Золгенсма"

Министерство здравоохранения России зарегистрировало швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", об этом свидетельствует... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T04:14

2021-12-10T04:14

2021-12-10T04:14

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье

россия

фонд "круг добра"

счетная палата рф

галина изотова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1763015744_0:155:2000:1281_1920x0_80_0_0_789a970d12a48a17374653819db6a6af.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство здравоохранения России зарегистрировало швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", об этом свидетельствует информация, опубликованная в государственном реестре лекарственных средств.Этот медикамент ранее применялся в других странах."Золгенсма" — самое дорогое лекарство в мире. По некоторым подсчетам, стоимость одной инъекции может доходить до 2,5 миллиона долларов. Фонд "Круг добра" приступил к приему заявок на закупку этого препарата летом. Основная цель — обеспечить средством детей с СМА в возрасте до двух лет.При спинальной мышечной атрофии ребенок может перестать двигаться и дышать. Также со временем страдают и моторные функции. Ранее для лечения этого недуга в России зарегистрировали препараты "Рисдиплам" и "Нусинерсен" ("Спинраза"). Стоимость одной инъекции последнего медикамента составляет 125 тысяч долларов.Помощь государстваГосударство предпринимает меры для решения вопросов, связанных с лечением и помощью детям с тяжелыми и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями, рассказала РИА Новости заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.По ее словам, государство ежегодно увеличивает ассигнования на лечение тяжелобольных детей.Изотова обратила внимание, что в то же время существует общемировая практика работы благотворительных организаций и фондов. Она заключила, что проблемы маленьких пациентов способна эффективно решать лишь такая синергия.

https://ria.ru/20211208/lekarstva-1762817698.html

https://ria.ru/20210712/lekarstva-1740921585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье, россия, фонд "круг добра", счетная палата рф, галина изотова