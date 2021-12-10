https://ria.ru/20211210/premiya-1763156000.html

Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира

Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 10.12.2021

Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира

Дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год вручили в Осло российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:02

2021-12-10T16:02

2021-12-10T16:16

в мире

филиппины

норвегия

осло

нобелевская премия мира

новая газета

альфред нобель

нобелевская премия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763172011_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6573bc4de833a0d0bcd63f49fff1165d.jpg

ЦЮРИХ, 10 дек — РИА Новости. Дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год вручили в Осло российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.Церемония проходит в Городской ратуше норвежской столицы и транслируется на официальном YouTube-канале Нобелевской премии.Награду, как завещал Альфред Нобель, присуждают и вручают не в Стокгольме, а в Осло. Имя лауреатов этого года Норвежский нобелевский комитет озвучил в октябре – Муратов и Ресса получили премию "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".На церемонии также присутствует исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, получившей премию мира за 2020 год.В рамках торжественного мероприятия Муратов, Ресса и Бизли прочитают Нобелевские лекции.Муратов стал первым в истории Российской Федерации, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

https://ria.ru/20211021/muratov-1755680341.html

филиппины

норвегия

осло

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, филиппины, норвегия, осло, нобелевская премия мира, новая газета , альфред нобель, нобелевская премия, норвежский нобелевский комитет, россия, мария ресса