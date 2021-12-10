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Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 10.12.2021
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
Дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год вручили в Осло российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:02
2021-12-10T16:02
2021-12-10T16:16
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ЦЮРИХ, 10 дек — РИА Новости. Дипломы и медали лауреатов Нобелевской премии мира за 2021 год вручили в Осло российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса.Церемония проходит в Городской ратуше норвежской столицы и транслируется на официальном YouTube-канале Нобелевской премии.Награду, как завещал Альфред Нобель, присуждают и вручают не в Стокгольме, а в Осло. Имя лауреатов этого года Норвежский нобелевский комитет озвучил в октябре – Муратов и Ресса получили премию "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".На церемонии также присутствует исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, получившей премию мира за 2020 год.В рамках торжественного мероприятия Муратов, Ресса и Бизли прочитают Нобелевские лекции.Муратов стал первым в истории Российской Федерации, кто удостоен Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присуждали правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.
https://ria.ru/20211021/muratov-1755680341.html
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в мире, филиппины, норвегия, осло, нобелевская премия мира, новая газета , альфред нобель, нобелевская премия, норвежский нобелевский комитет, россия, мария ресса
16:02 10.12.2021 (обновлено: 16:16 10.12.2021)
Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира за 2021 год вручили в Осло журналистам Муратову и Ресса