Москалькова назвала главную причину нарушения прав россиян за рубежом
Омбудсмен Москалькова: права россиян нарушаются из-за политизации темы прав человека
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Нарушение прав российских граждан за рубежом вызвано ростом политизации проблематики прав человека в ряде государств, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Нарушение прав наших соотечественников, в первую очередь, вызвано ростом политизации проблематики прав человека в ряде государств и вошедшими в практику двойными стандартами в оценках тех или иных событий, на что я постоянно обращаю внимание международных правозащитников", - сказала Москалькова.
Она отметила, что аппарат российского омбудсмена в тесном сотрудничестве с МИД России, вместе с ООН, ОБСЕ, Советом Европы, международным Красным Крестом и другими международными организациями ведет постоянную работу по защите прав русскоязычных граждан за рубежом.
"Боремся за их права и в рамках Евразийского альянса омбудсменов, в который входят Армения, Киргизия, Сербия, Монголия, Казахстан, Иран и Таджикистан. Кроме этого, у нас заключено 22 двусторонних соглашения с национальными правозащитными учреждениями и институтами омбудсменов зарубежных государств", - рассказала Москалькова.