https://ria.ru/20211210/prava-1763062427.html

Москалькова назвала главную причину нарушения прав россиян за рубежом

Москалькова назвала главную причину нарушения прав россиян за рубежом - РИА Новости, 10.12.2021

Москалькова назвала главную причину нарушения прав россиян за рубежом

Нарушение прав российских граждан за рубежом вызвано ростом политизации проблематики прав человека в ряде государств, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:09

2021-12-10T09:09

2021-12-10T09:09

совет европы

красный крест

здоровье - общество

татьяна москалькова

обсе

россия

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Нарушение прав российских граждан за рубежом вызвано ростом политизации проблематики прав человека в ряде государств, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Она отметила, что аппарат российского омбудсмена в тесном сотрудничестве с МИД России, вместе с ООН, ОБСЕ, Советом Европы, международным Красным Крестом и другими международными организациями ведет постоянную работу по защите прав русскоязычных граждан за рубежом."Боремся за их права и в рамках Евразийского альянса омбудсменов, в который входят Армения, Киргизия, Сербия, Монголия, Казахстан, Иран и Таджикистан. Кроме этого, у нас заключено 22 двусторонних соглашения с национальными правозащитными учреждениями и институтами омбудсменов зарубежных государств", - рассказала Москалькова.

https://ria.ru/20211210/moskalkova-1763060803.html

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совет европы, красный крест, здоровье - общество, татьяна москалькова, обсе, россия