Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/prava-1762727820.html
День прав человека
День прав человека - РИА Новости, 10.12.2021
День прав человека
Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека (Human Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:30
2021-12-10T03:30
в мире
справки
оон
юнеско
совет по правам человека оон (спч оон)
день прав человека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762727617_0:120:3076:1850_1920x0_80_0_0_de979e5f9b4e48e9e8e64b58ca52cb1b.jpg
Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека (Human Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года Днем прав человека. Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.Всеобщую декларацию прав человека переводят чаще, чем любой документ в мире – ее текст существует более чем на 500 языках. Хотя Декларация не является обязательным к соблюдению документом, она способствовала введению более 60 инструментов в области прав человека, сформировавших единый международный стандарт в данной сфере.16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, вступившие в силу в 1976 году. Заключенные под эгидой ООН четыре международных документа (Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и политических правах; Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических правах) составляют Международный билль о правах человека (International bill of human rights). На основе этих международных документов Совет безопасности ООН может применять принудительные санкции против режимов, допускающих явные нарушения прав человека. Ведущей структурой ООН в области прав человека является Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам человека). С 1 сентября 2018 года пост Верховного комиссара ООН по правам человека занимает Мишель Бачелет. Верховный комиссар и Управление наделены мандатом с целью раскрытия случаев нарушения прав человека по всему миру, помощи в разработке стандартов для оценки прогресса в области прав человека во всем мире, проведении мероприятий исследовательского, просветительского и информационного характера для повышения осведомленности и участия международного сообщества и общественности в правозащитной деятельности. Путем присутствия на местах Управление помогает предотвращать нарушения, разрешать ситуации, которые могут привести к конфликту, осуществляет мониторинг и анализ для принятия решений и планов развития, обеспечивает юридическое консультирование тысячам людей.Совет по правам человека ООН – межправительственный орган системы ООН. Был создан в марте 2006 года на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.В него входят 47 стран, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года.Всеобщий уровень сотрудничества государств в области прав человека дополняется региональным, что позволяет учитывать политические, исторические, культурные, экономические особенности региона и отражать это в принимаемых документах. К ним, в частности, относятся Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950), Европейская социальная хартия (1961), Американская конвенция о правах человека (1969), Африканская хартия прав человека и народов (1981) Арабская хартия о правах человека (1994). Права человека в области образования, культуры, науки предусмотрены в конвенциях, принятых в рамках ЮНЕСКО. В частности, 14 декабря 1960 года была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Такой дискриминацией является всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение, цель или следствие которого состоят в уничтожении или нарушении равенства отношений в области образования, проводимых по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения. Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были выделены в особую категорию. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Конвенция содержит 54 статьи, учитывающие практически все, что касается жизни и положения ребенка в обществе. Документ, в частности, включает требования, обеспечивающие выживание детей, их развитие, защиту, доступ к медицинской помощи, образованию, обеспечению участия в жизни социума. В 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека, которой награждаются те, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека. Эта премия присуждается раз в пять лет, начиная с 1968 года. Среди предыдущих лауреатов – Джимми Картер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Элеонора Рузвельт. В 2018 году премия была присуждена активисткам Ребеке Гуйми из Танзании, Асме Джахангир из Пакистана (посмертно), Жоэнии Вапичане из Бразилии, а также ирландской организации Front Line Defenders. Они удостоились этой престижной награды за свою деятельность по защите прав женщин, коренных народов и правозащитников. В 2021 году тема Дня прав человека: "Равенство – сокращение неравенства, продвижение прав человека". Она связана с первой статьей Всеобщей декларации прав человека – "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах". Принципы равенства и отсутствия дискриминации лежат в основе прав человека. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762727617_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_8b8117ab223d3da2e771daec0838d063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, справки, оон, юнеско, совет по правам человека оон (спч оон), день прав человека
03:30 10.12.2021
 

День прав человека

© AFP 2021 / Farooq NaemmАкция протеста пакистанцев против изоляции в День прав человека, Кашмир
Акция протеста пакистанцев против изоляции в День прав человека, Кашмир - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AFP 2021 / Farooq Naemm
Читать ria.ru в
Ежегодно 10 декабря в мире отмечается День прав человека (Human Rights Day). В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.
В 1950 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 423 (V), призывающую все государства и заинтересованные организации установить 10 декабря каждого года Днем прав человека.
Всеобщая декларация прав человека включает в себя широкий перечень политических, гражданских, социальных, культурных и экономических прав.
Всеобщую декларацию прав человека переводят чаще, чем любой документ в мире – ее текст существует более чем на 500 языках. Хотя Декларация не является обязательным к соблюдению документом, она способствовала введению более 60 инструментов в области прав человека, сформировавших единый международный стандарт в данной сфере.
16 декабря 1966 года Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, вступившие в силу в 1976 году. Заключенные под эгидой ООН четыре международных документа (Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Международный пакт о гражданских и политических правах; Факультативные протоколы к Международному пакту о гражданских и политических правах) составляют Международный билль о правах человека (International bill of human rights).
На основе этих международных документов Совет безопасности ООН может применять принудительные санкции против режимов, допускающих явные нарушения прав человека.
Ведущей структурой ООН в области прав человека является Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам человека).
С 1 сентября 2018 года пост Верховного комиссара ООН по правам человека занимает Мишель Бачелет.
Верховный комиссар и Управление наделены мандатом с целью раскрытия случаев нарушения прав человека по всему миру, помощи в разработке стандартов для оценки прогресса в области прав человека во всем мире, проведении мероприятий исследовательского, просветительского и информационного характера для повышения осведомленности и участия международного сообщества и общественности в правозащитной деятельности. Путем присутствия на местах Управление помогает предотвращать нарушения, разрешать ситуации, которые могут привести к конфликту, осуществляет мониторинг и анализ для принятия решений и планов развития, обеспечивает юридическое консультирование тысячам людей.
Совет по правам человека ООН – межправительственный орган системы ООН. Был создан в марте 2006 года на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
В него входят 47 стран, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года.
Всеобщий уровень сотрудничества государств в области прав человека дополняется региональным, что позволяет учитывать политические, исторические, культурные, экономические особенности региона и отражать это в принимаемых документах. К ним, в частности, относятся Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950), Европейская социальная хартия (1961), Американская конвенция о правах человека (1969), Африканская хартия прав человека и народов (1981) Арабская хартия о правах человека (1994).
Права человека в области образования, культуры, науки предусмотрены в конвенциях, принятых в рамках ЮНЕСКО. В частности, 14 декабря 1960 года была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Такой дискриминацией является всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение, цель или следствие которого состоят в уничтожении или нарушении равенства отношений в области образования, проводимых по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического положения или рождения.
Развитие концепции прав человека привело к тому, что права ребенка были выделены в особую категорию. В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребенка, в которой были провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и благополучия детей. 20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. Конвенция содержит 54 статьи, учитывающие практически все, что касается жизни и положения ребенка в обществе. Документ, в частности, включает требования, обеспечивающие выживание детей, их развитие, защиту, доступ к медицинской помощи, образованию, обеспечению участия в жизни социума.
В 1966 году была учреждена премия ООН в области прав человека, которой награждаются те, кто внес выдающийся вклад в дело поощрения и защиты прав человека. Эта премия присуждается раз в пять лет, начиная с 1968 года. Среди предыдущих лауреатов – Джимми Картер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Элеонора Рузвельт.
В 2018 году премия была присуждена активисткам Ребеке Гуйми из Танзании, Асме Джахангир из Пакистана (посмертно), Жоэнии Вапичане из Бразилии, а также ирландской организации Front Line Defenders. Они удостоились этой престижной награды за свою деятельность по защите прав женщин, коренных народов и правозащитников.
В 2021 году тема Дня прав человека: "Равенство – сокращение неравенства, продвижение прав человека". Она связана с первой статьей Всеобщей декларации прав человека – "Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах". Принципы равенства и отсутствия дискриминации лежат в основе прав человека.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
В миреСправкиООНЮНЕСКОСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)День прав человека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал
10:22В Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизма
10:22Генерал назвал основные угрозы для России
10:17Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию
10:17В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
10:15В России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"
10:13Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
10:08Дело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до суда
10:03Пострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд
09:58В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе
09:54Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса
09:49На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского
09:47Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
09:47"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости
09:42Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата
09:39Судно "Академик Иоффе" прибыло в порт Калининграда
09:30Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе
09:30"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"
09:29Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян
09:20В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением
Лента новостейМолния
В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигналВ Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизмаГенерал назвал основные угрозы для РоссииРоссийского политолога Нарочницкую не пустили в МолдавиюВ Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судомВ России выделили четыре независимых полногеномных штамма "омикрон"Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательствеДело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до судаПострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливеВирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавирусаНа Украине назвали главную ошибку в жизни ЗеленскогоЖитель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимостиЖителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи братаСудно "Академик Иоффе" прибыло в порт КалининградаМинтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением