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Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму
Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму - РИА Новости, 10.12.2021
Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму
Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете было продано на аукционе Heritage Auctions в РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:40
2021-12-10T12:40
2021-12-10T13:40
культура
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новости культуры
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете было продано на аукционе Heritage Auctions в Далласе (штат Техас) за рекордные 471 тысячу долларов, говорится в пресс-релизе аукционного дома.Стартовая цена лота составила 75 тысяч долларов. Отмечается, что первое издание книги в твердом переплете было издано тиражом лишь 500 экземпляров."И это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере из всех когда-либо проданных, это самое дорогое опубликованное на коммерческой основе художественное произведение XX века из всех когда-либо проданных", — заявил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.Первый роман в серии книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере "Гарри Поттер и философский камень" был впервые опубликован в Великобритании в 1997 году. Позже компания Warner Bros. сняла одноименные фильмы по романам Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел в прокат в 2001 году.
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даллас, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, новости культуры
12:40 10.12.2021 (обновлено: 13:40 10.12.2021)
Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму
Первое издание "Гарри Поттера" продали за 471 тысячу долларов, установив новый рекорд
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете было продано на аукционе Heritage Auctions в Далласе (штат Техас) за рекордные 471 тысячу долларов, говорится в пресс-релизе аукционного дома.
"Редкое первое издание романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продано в четверг на аукционе Heritage Auctions за 471 тысячу долларов — это самая высокая цена, которая была когда-либо заплачена за первую книгу о мальчике-волшебнике", — говорится в пресс-релизе.
Стартовая цена лота составила 75 тысяч долларов. Отмечается, что первое издание книги в твердом переплете было издано тиражом лишь 500 экземпляров.
"И это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере из всех когда-либо проданных, это самое дорогое опубликованное на коммерческой основе художественное произведение XX века из всех когда-либо проданных", — заявил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.
Первый роман в серии книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере "Гарри Поттер и философский камень" был впервые опубликован в Великобритании в 1997 году. Позже компания Warner Bros. сняла одноименные фильмы по романам Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел в прокат в 2001 году.