Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211210/potter-1763085193.html
Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму
Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму - РИА Новости, 10.12.2021
Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму
Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете было продано на аукционе Heritage Auctions в РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:40
2021-12-10T13:40
культура
даллас
джоан роулинг (джоан мюррэй)
гарри поттер
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754744283_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_22301f7e9648297e215dd746a81784e2.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете было продано на аукционе Heritage Auctions в Далласе (штат Техас) за рекордные 471 тысячу долларов, говорится в пресс-релизе аукционного дома.Стартовая цена лота составила 75 тысяч долларов. Отмечается, что первое издание книги в твердом переплете было издано тиражом лишь 500 экземпляров."И это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере из всех когда-либо проданных, это самое дорогое опубликованное на коммерческой основе художественное произведение XX века из всех когда-либо проданных", — заявил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.Первый роман в серии книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере "Гарри Поттер и философский камень" был впервые опубликован в Великобритании в 1997 году. Позже компания Warner Bros. сняла одноименные фильмы по романам Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел в прокат в 2001 году.
https://ria.ru/20211104/potter-1757573549.html
даллас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754744283_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_579dbb0806ad5c1bac82a8e9d14fb567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
даллас, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, новости культуры
12:40 10.12.2021 (обновлено: 13:40 10.12.2021)
 
Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму

Первое издание "Гарри Поттера" продали за 471 тысячу долларов, установив новый рекорд

© AP Photo / Matt DunhamРаритетное издание книги "Гарри Поттер и философский камень"
Раритетное издание книги Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете было продано на аукционе Heritage Auctions в Далласе (штат Техас) за рекордные 471 тысячу долларов, говорится в пресс-релизе аукционного дома.

"Редкое первое издание романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" продано в четверг на аукционе Heritage Auctions за 471 тысячу долларов это самая высокая цена, которая была когда-либо заплачена за первую книгу о мальчике-волшебнике", говорится в пресс-релизе.

Стартовая цена лота составила 75 тысяч долларов. Отмечается, что первое издание книги в твердом переплете было издано тиражом лишь 500 экземпляров.
"И это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере из всех когда-либо проданных, это самое дорогое опубликованное на коммерческой основе художественное произведение XX века из всех когда-либо проданных", — заявил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.
Первый роман в серии книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере "Гарри Поттер и философский камень" был впервые опубликован в Великобритании в 1997 году. Позже компания Warner Bros. сняла одноименные фильмы по романам Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел в прокат в 2001 году.
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
4 ноября, 08:00Культура
Тролль, брекеты, подставной питон. Как снимали первый фильм о Гарри Поттере
 
КультураДалласДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Гарри ПоттерНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи