https://ria.ru/20211210/potter-1763085193.html

Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму

Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму - РИА Новости, 10.12.2021

Первое издание "Гарри Поттера" продали на аукционе за рекордную сумму

Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете было продано на аукционе Heritage Auctions в РИА Новости, 10.12.2021

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердом переплете было продано на аукционе Heritage Auctions в Далласе (штат Техас) за рекордные 471 тысячу долларов, говорится в пресс-релизе аукционного дома.Стартовая цена лота составила 75 тысяч долларов. Отмечается, что первое издание книги в твердом переплете было издано тиражом лишь 500 экземпляров."И это не только самая дорогая книга о Гарри Поттере из всех когда-либо проданных, это самое дорогое опубликованное на коммерческой основе художественное произведение XX века из всех когда-либо проданных", — заявил исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.Первый роман в серии книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере "Гарри Поттер и философский камень" был впервые опубликован в Великобритании в 1997 году. Позже компания Warner Bros. сняла одноименные фильмы по романам Роулинг. Первый фильм "Гарри Поттер и философский камень" вышел в прокат в 2001 году.

https://ria.ru/20211104/potter-1757573549.html

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даллас, джоан роулинг (джоан мюррэй), гарри поттер, новости культуры