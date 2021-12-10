Немцы решили плясать под дудочку ЕС и остановить "Северный поток — 2"

В ФРГ заявили о планах устроить России "проблемы" с "Северным потоком — 2"
Немецкий политолог Рар: "Зеленые" хотят передать решение по "Северному потоку — 2" ЕС
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Партия "Союз 90/Зеленые" продолжит выступать против "Северного потока — 2" и постарается учинить "проблемы" России в этом направлении, заявил в беседе с газетой "Взгляд" немецкий политолог Александр Рар.
По его мнению, члены политического объединения планирует переложить ответственность за решение по газопроводу на руководство Евросоюза.
"Они (партия "Союз 90/Зеленые". — Прим. ред.) не говорят, что остановят его, но они хотят передать решение по нему в руки Брюсселя. А там, как мы знаем, есть разные точки зрения. Так что снова будет борьба", — отметил Рар.
Как пояснил аналитик, сейчас непонятно, как проявит себя в этом вопросе глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт.
"Ясно, что "Зеленые" продолжат чинить проблемы России в этом направлении. Но (новый канцлер Германии) Олаф Шольц настроен на конструктив и разрядку", — заключил политолог.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
Москва неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, — это коммерческий проект, выгодный России и Европе. Кремль призывал перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании газа как оружия.
Также Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.