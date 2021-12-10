https://ria.ru/20211210/potok-1763057693.html

Немцы решили плясать под дудочку ЕС и остановить "Северный поток — 2"

В ФРГ заявили о планах устроить России "проблемы" с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 10.12.2021

Немцы решили плясать под дудочку ЕС и остановить "Северный поток — 2"

Партия "Союз 90/Зеленые" продолжит выступать против "Северного потока — 2" и постарается учинить "проблемы" России в этом направлении, заявил в беседе с газетой РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T07:23

2021-12-10T07:23

2021-12-10T07:23

в мире

сша

союз 90/зеленые

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владимир путин

александр рар

газпром

балтийское море

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Партия "Союз 90/Зеленые" продолжит выступать против "Северного потока — 2" и постарается учинить "проблемы" России в этом направлении, заявил в беседе с газетой "Взгляд" немецкий политолог Александр Рар.По его мнению, члены политического объединения планирует переложить ответственность за решение по газопроводу на руководство Евросоюза.Как пояснил аналитик, сейчас непонятно, как проявит себя в этом вопросе глава МИД Анналена Бербок и министр обороны Кристина Ламбрехт."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператор — компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".Москва неоднократно заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, — это коммерческий проект, выгодный России и Европе. Кремль призывал перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин назвал ранее полной чушью и бредом заявления об использовании газа как оружия.Также Москва не раз отвергала обвинения в "агрессии", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. По мнению Москвы, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы расположить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211210/potok-1763053411.html

https://ria.ru/20211209/potok-1762974669.html

сша

германия

балтийское море

россия

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