Новая власть в Германии вынесла вердикт по "Северному потоку — 2"

02:56 10.12.2021 (обновлено: 09:25 10.12.2021)
FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"
Financial Times: администрация канцлера ФРГ Шольца может остановить "Северный поток — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
"Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки "Северного потока — 2" в случае вторжения, сообщили FT люди, близкие к новому правительству", — утверждает издание.
Уточняется, что такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в Германии компании-оператора Nord Stream 2 AG. В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.
Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.
Кроме того, Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отмечали в Кремле, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.