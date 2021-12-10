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https://ria.ru/20211210/potok-1763053411.html
Новая власть в Германии вынесла вердикт по "Северному потоку — 2"
FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 10.12.2021
Новая власть в Германии вынесла вердикт по "Северному потоку — 2"
Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", но может заблокировать его в случае гипотетического... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T02:56
2021-12-10T09:25
в мире
сша
германия
владимир путин
нато
газпром
балтийское море
северный поток — 2
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Уточняется, что такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в Германии компании-оператора Nord Stream 2 AG. В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.Кроме того, Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отмечали в Кремле, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211209/potok-1762974669.html
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в мире, сша, германия, владимир путин, нато, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, олаф шольц, россия
02:56 10.12.2021 (обновлено: 09:25 10.12.2021)
 
FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2"

Financial Times: администрация канцлера ФРГ Шольца может остановить "Северный поток — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Администрация Шольца рассмотрит возможность остановки "Северного потока — 2" в случае вторжения, сообщили FT люди, близкие к новому правительству", — утверждает издание.

Уточняется, что такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в Германии компании-оператора Nord Stream 2 AG. В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.
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Кроме того, Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отмечали в Кремле, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.
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В миреСШАГерманияВладимир ПутинНАТОГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGОлаф ШольцРоссия
 
 
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