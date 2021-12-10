https://ria.ru/20211210/potok-1763053411.html

Новая власть в Германии вынесла вердикт по "Северному потоку — 2"

FT выяснило позицию нового канцлера ФРГ по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 10.12.2021

Новая власть в Германии вынесла вердикт по "Северному потоку — 2"

Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", но может заблокировать его в случае гипотетического... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T02:56

2021-12-10T02:56

2021-12-10T09:25

в мире

сша

германия

владимир путин

нато

газпром

балтийское море

северный поток — 2

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода "Северный поток — 2", но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной, пишет Financial Times со ссылкой на источники.Уточняется, что такая мера рассматривается в рамках более широкого списка возможных западных санкций против России."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в Германии компании-оператора Nord Stream 2 AG. В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.Кроме того, Россия неоднократно отвергала обвинения в "агрессии" против Украины, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Как отмечали в Кремле, Запад использует такие заявления как предлог, чтобы разместить больше военной техники и сил НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211209/potok-1762974669.html

https://ria.ru/20211209/sholts-1762945297.html

сша

германия

балтийское море

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