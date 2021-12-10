https://ria.ru/20211210/pomosch-1763231489.html

В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине

В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине - РИА Новости, 10.12.2021

В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине

США продолжат искать возможности для оказания содействия Украине в укреплении ее оборонительного потенциала, сказал официальный представитель Пентагона Джон... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T23:46

2021-12-10T23:46

2021-12-10T23:46

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США продолжат искать возможности для оказания содействия Украине в укреплении ее оборонительного потенциала, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На этой неделе украинские военные должны получить партию стрелкового вооружения и боеприпасов - финальную часть американского пакета помощи на сумму в 60 миллионов долларов."Мы искали и продолжим искать возможности помочь им лучше защищать себя", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.Он напомнил, что помощь идет и от европейских стран, и уклонился от ответа на просьбу дать оценку военным возможностям Украины в случае предполагаемой эскалации на ее границе, сообщения о которой в последнее время звучат на Западе и в Киеве. "Я оставляю им самим говорить о своих возможностях и уровне уверенности в них", - сказал Кирби.

https://ria.ru/20211210/pentagon-1763230845.html

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в мире, украина, киев, сша, министерство обороны сша, джон кирби