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В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине - РИА Новости, 10.12.2021
В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
США продолжат искать возможности для оказания содействия Украине в укреплении ее оборонительного потенциала, сказал официальный представитель Пентагона Джон... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T23:46
2021-12-10T23:46
2021-12-10T23:46
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США продолжат искать возможности для оказания содействия Украине в укреплении ее оборонительного потенциала, сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.На этой неделе украинские военные должны получить партию стрелкового вооружения и боеприпасов - финальную часть американского пакета помощи на сумму в 60 миллионов долларов."Мы искали и продолжим искать возможности помочь им лучше защищать себя", - сказал Кирби на брифинге для журналистов.Он напомнил, что помощь идет и от европейских стран, и уклонился от ответа на просьбу дать оценку военным возможностям Украины в случае предполагаемой эскалации на ее границе, сообщения о которой в последнее время звучат на Западе и в Киеве. "Я оставляю им самим говорить о своих возможностях и уровне уверенности в них", - сказал Кирби.
https://ria.ru/20211210/pentagon-1763230845.html
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в мире, украина, киев, сша, министерство обороны сша, джон кирби
В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
США продолжат искать возможности для оборонной помощи Украине, сообщили в Пентагоне