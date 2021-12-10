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На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60
На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60 - РИА Новости, 10.12.2021
На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская сторона предлагала обменять пленных по схеме 60 на 60, однако... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:42
2021-12-10T06:26
в мире
киев
оон
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
алексей арестович
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская сторона предлагала обменять пленных по схеме 60 на 60, однако получила отказ.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными.В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.В этом году обменов не проводили.
https://ria.ru/20211210/soglasheniya-1763048012.html
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в мире, киев, оон, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, алексей арестович
03:42 10.12.2021 (обновлено: 06:26 10.12.2021)
 
На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60

Советник в офисе Зеленского Арестович: Украина готова обменять пленных по схеме 60 на 60

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Обмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская сторона предлагала обменять пленных по схеме 60 на 60, однако получила отказ.

"Мы предложили в очередной раз обменять пленных. Три варианта мы предложили — обменять 13, 24 и 60 человек, если быть точным, то 59 или 58. Также это отвергнуто", — заявил Арестович в эфире телеканала "1+1".

Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными.
В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.
В этом году обменов не проводили.
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В миреКиевООНЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРАлексей Арестович
 
 
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