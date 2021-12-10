https://ria.ru/20211210/plennye-1763054874.html
На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60
На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60 - РИА Новости, 10.12.2021
На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60
Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская сторона предлагала обменять пленных по схеме 60 на 60, однако... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T03:42
2021-12-10T03:42
2021-12-10T06:26
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алексей арестович
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КИЕВ, 10 дек — РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская сторона предлагала обменять пленных по схеме 60 на 60, однако получила отказ.Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными.В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.В этом году обменов не проводили.
https://ria.ru/20211210/soglasheniya-1763048012.html
киев
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, киев, оон, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, алексей арестович
03:42 10.12.2021 (обновлено: 06:26 10.12.2021)
На Украине заявили о готовности обменять пленных по схеме 60 на 60
Советник в офисе Зеленского Арестович: Украина готова обменять пленных по схеме 60 на 60