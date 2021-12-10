https://ria.ru/20211210/platforma-1763139375.html
Платформа "Профессионалы экспорта" упростит бизнесу планирование и поставки
Платформа "Профессионалы экспорта" упростит бизнесу планирование и поставки - РИА Новости, 10.12.2021
Платформа "Профессионалы экспорта" упростит бизнесу планирование и поставки
Сервис платформы "Мой экспорт" "Профессионалы экспорта" поможет российским бизнесменам планировать и развивать свои поставки за рубеж, сообщает Российский... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:22
2021-12-10T15:22
2021-12-10T15:36
экономика
технологии
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
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российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сервис платформы "Мой экспорт" "Профессионалы экспорта" поможет российским бизнесменам планировать и развивать свои поставки за рубеж, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Вопрос в пятницу обсуждался на форуме "Сделано в России" с участием экспертов и партнеров РЭЦ. На сессии были рассмотрены задачи, которые экспортеры могут разрешить с помощь платформы в области электронной торговли, правовой, логистической поддержки и в поиске партнера.По ее словам, платформа "Профессионалы экспорта" предоставляет комплексный подход для решения проблем по вопросам организации экспортной электронной торговли: от создания аккаунта на электронной торговой площадке или создания интернет-магазина до аудита таких онлайн-каналов и их маркетингового продвижения.Немаловажной частью поддержки при выходе на зарубежные рынки является поиск партнера, что обусловлено ярко выраженной страновой спецификой. В рамках сессии представители компаний-экспортеров поделились своим опытом поиска иностранных покупателей в Европе, Китае, на рынке ОАЭ и других стран Ближнего Востока.Управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" Михаил Кочергин совместно с Дмитрием Кузьминым, советником, руководителем практики банковское и финансовое право "Иванян и партнеры", обсудили особенности и сложности внешнеторговых сделок, связанные с применением норм иностранного права, особенностями экспорта отдельных видов товаров и услуг. Платформа предоставляет услуги юридических консультаций по структуре внешнеторговых сделок, а также анализа внешнеторгового контракта.Последним обсуждаемым направлением поддержки экспортеров в рамках платформы "Профессионалы экспорта" стала логистическая поддержка. "Практически каждый экспортер нуждается в привлечении специализированных транспортных компаний для осуществления различных логистических операций. Помимо услуг консультирования по логистике, платформа "Профессионалы экспорта" предоставляет услуги комплексного транспортно-экспедиторского обслуживания", – отметила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Галина Эрендженова.
https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html
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экономика, технологии, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Сервис платформы "Мой экспорт" "Профессионалы экспорта" поможет российским бизнесменам планировать и развивать свои поставки за рубеж, сообщает Российский экспортный центр
(входит в ВЭБ.РФ
).
"Профессионалы экспорта" – сервис платформы "Мой экспорт", который дает возможность экспортерам получить партнерские услуги, предоставляемые российскими и зарубежными подрядчиками. Платформа является удобным и простым способом получения услуг, предоставляя автоматический подбор проверенных исполнителей, клиентскую поддержку на всех этапах, а также доступ к обширной базе профессионалов экспорта", – рассказала на вебинаре по этой платформе директор по партнерской инфраструктуре РЭЦ Мария Котовская.
Вопрос в пятницу обсуждался на форуме "Сделано в России" с участием экспертов и партнеров РЭЦ. На сессии были рассмотрены задачи, которые экспортеры могут разрешить с помощь платформы в области электронной торговли, правовой, логистической поддержки и в поиске партнера.
"Экспорт по каналам электронной торговли предоставляет возможность продавать товары и услуги в любую точку мира, однако компании, задумывающиеся о старте размещения своей продукции на электронных торговых площадках, сталкиваются с недостатком общедоступной информации о выходе на конкретный международный маркетплейс и отсутствием экспертных оценок и консультаций", - сказала в свою очередь руководитель проекта по развитию цифровых услуг РЭЦ Дина Горчакова.
По ее словам, платформа "Профессионалы экспорта" предоставляет комплексный подход для решения проблем по вопросам организации экспортной электронной торговли: от создания аккаунта на электронной торговой площадке или создания интернет-магазина до аудита таких онлайн-каналов и их маркетингового продвижения.
Немаловажной частью поддержки при выходе на зарубежные рынки является поиск партнера, что обусловлено ярко выраженной страновой спецификой. В рамках сессии представители компаний-экспортеров поделились своим опытом поиска иностранных покупателей в Европе
, Китае
, на рынке ОАЭ
и других стран Ближнего Востока
.
Управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" Михаил Кочергин совместно с Дмитрием Кузьминым, советником, руководителем практики банковское и финансовое право "Иванян и партнеры", обсудили особенности и сложности внешнеторговых сделок, связанные с применением норм иностранного права, особенностями экспорта отдельных видов товаров и услуг. Платформа предоставляет услуги юридических консультаций по структуре внешнеторговых сделок, а также анализа внешнеторгового контракта.
Последним обсуждаемым направлением поддержки экспортеров в рамках платформы "Профессионалы экспорта" стала логистическая поддержка. "Практически каждый экспортер нуждается в привлечении специализированных транспортных компаний для осуществления различных логистических операций. Помимо услуг консультирования по логистике, платформа "Профессионалы экспорта" предоставляет услуги комплексного транспортно-экспедиторского обслуживания", – отметила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Галина Эрендженова.