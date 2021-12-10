https://ria.ru/20211210/platforma-1763139375.html

Платформа "Профессионалы экспорта" упростит бизнесу планирование и поставки

Платформа "Профессионалы экспорта" упростит бизнесу планирование и поставки - РИА Новости, 10.12.2021

Платформа "Профессионалы экспорта" упростит бизнесу планирование и поставки

Сервис платформы "Мой экспорт" "Профессионалы экспорта" поможет российским бизнесменам планировать и развивать свои поставки за рубеж, сообщает Российский... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:22

2021-12-10T15:22

2021-12-10T15:36

экономика

технологии

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Сервис платформы "Мой экспорт" "Профессионалы экспорта" поможет российским бизнесменам планировать и развивать свои поставки за рубеж, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Вопрос в пятницу обсуждался на форуме "Сделано в России" с участием экспертов и партнеров РЭЦ. На сессии были рассмотрены задачи, которые экспортеры могут разрешить с помощь платформы в области электронной торговли, правовой, логистической поддержки и в поиске партнера.По ее словам, платформа "Профессионалы экспорта" предоставляет комплексный подход для решения проблем по вопросам организации экспортной электронной торговли: от создания аккаунта на электронной торговой площадке или создания интернет-магазина до аудита таких онлайн-каналов и их маркетингового продвижения.Немаловажной частью поддержки при выходе на зарубежные рынки является поиск партнера, что обусловлено ярко выраженной страновой спецификой. В рамках сессии представители компаний-экспортеров поделились своим опытом поиска иностранных покупателей в Европе, Китае, на рынке ОАЭ и других стран Ближнего Востока.Управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" Михаил Кочергин совместно с Дмитрием Кузьминым, советником, руководителем практики банковское и финансовое право "Иванян и партнеры", обсудили особенности и сложности внешнеторговых сделок, связанные с применением норм иностранного права, особенностями экспорта отдельных видов товаров и услуг. Платформа предоставляет услуги юридических консультаций по структуре внешнеторговых сделок, а также анализа внешнеторгового контракта.Последним обсуждаемым направлением поддержки экспортеров в рамках платформы "Профессионалы экспорта" стала логистическая поддержка. "Практически каждый экспортер нуждается в привлечении специализированных транспортных компаний для осуществления различных логистических операций. Помимо услуг консультирования по логистике, платформа "Профессионалы экспорта" предоставляет услуги комплексного транспортно-экспедиторского обслуживания", – отметила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Галина Эрендженова.

https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html

https://ria.ru/20211028/zayavki-1756700011.html

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экономика, технологии, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия