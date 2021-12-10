https://ria.ru/20211210/peterburg-1763231767.html

В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике

В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике - РИА Новости, 10.12.2021

В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике

Мальчик скончался в частной стоматологической клинике в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T23:54

2021-12-10T23:54

2021-12-10T23:54

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Мальчик скончался в частной стоматологической клинике в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту наступления смерти 10 декабря в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города, малолетнего мальчика", - сказано в сообщении.Обстоятельства уточняются.

https://ria.ru/20191125/1561556181.html

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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия