https://ria.ru/20211210/peterburg-1763231767.html
В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике - РИА Новости, 10.12.2021
В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
Мальчик скончался в частной стоматологической клинике в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T23:54
2021-12-10T23:54
2021-12-10T23:54
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
С -ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Мальчик скончался в частной стоматологической клинике в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба городского управления СК."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту наступления смерти 10 декабря в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города, малолетнего мальчика", - сказано в сообщении.Обстоятельства уточняются.
https://ria.ru/20191125/1561556181.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
В Петербурге умер мальчик в частной стоматологической клинике