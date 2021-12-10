https://ria.ru/20211210/peskov-1763125042.html

Россия еще не подготовила документ по гарантиям безопасности, заявил Песков

Россия еще не подготовила документ по гарантиям безопасности, заявил Песков - РИА Новости, 10.12.2021

Россия еще не подготовила документ по гарантиям безопасности, заявил Песков

Россия работает над формулировками по гарантиям безопасности, о которых президент РФ Владимир Путин говорил со своим американским коллегой Джо Байденом в ходе... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:20

2021-12-10T14:20

2021-12-10T14:40

владимир путин

дмитрий песков

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сша

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нато

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия работает над формулировками по гарантиям безопасности, о которых президент РФ Владимир Путин говорил со своим американским коллегой Джо Байденом в ходе переговоров, но документ еще не готов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя администрации президента США Джо Байдена сообщила, что США нужны дополнительные консультации с ЕС и РФ перед утверждением формата любых встреч ведущих стран НАТО с Москвой."Пока мы работаем над формулированием своего понимания концептуального видения того, о чем говорили два президента. И Путин как раз сказал Байдену, что мы весьма оперативно, в течение буквально недели такой документ подготовим и передадим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, принимает ли Россия участие в консультациях или считает их не нужными.Он отметил, что президент США в свою очередь говорил, что в вопросах северо-атлантического альянса он бы предпочел привлекать к диалогу ряд стран НАТО и предположил, что контакты Байдена в этой связи с коллегами "будут продолжены"."Сейчас мы считаем, что для начала мы до американских собеседников должны донести наше видение концептуальное", - пояснил Песков.На уточняющий вопрос, подготовлен ли уже этот документ российской стороной, он ответил отрицательно."Нет, еще нет", - сказал представитель Кремля журналистам.Путин и Байден провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.На следующий день Байден сообщил , что готовится встреча США и ведущих стран НАТО с Россией. По его словам, к пятнице будет объявлено о встрече на высоком уровне США и, как минимум, четырех главных союзников по НАТО с Россией, чтобы обсудить обеспокоенность РФ по поводу расширения НАТО и выработать меры для снижения напряжения на восточном фланге альянса.Как передавало агентство Блумберг, восточноевропейские страны критически отреагировали на предложение США о встрече членов НАТО с представителями России.

https://ria.ru/20211209/peskov-1762935461.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/bayden-1763093252.html

россия

сша

москва

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владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия, сша, москва, нато