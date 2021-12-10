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Разговор Путина и Макрона может произойти оперативно, сообщил Песков
Разговор Путина и Макрона может произойти оперативно, сообщил Песков - РИА Новости, 10.12.2021
Разговор Путина и Макрона может произойти оперативно, сообщил Песков
Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном у главы российского государства Владимира Путина в графике пока нет, но он может быть организован весьма... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:18
2021-12-10T14:18
2021-12-10T14:24
политика
владимир путин
дмитрий песков
эммануэль макрон
украина
франция
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном у главы российского государства Владимира Путина в графике пока нет, но он может быть организован весьма оперативно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Макрон сказал, что планирует на следующей неделе провести переговоры с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине."Пока он, что называется, в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно - когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут. Но в графике нет", - сказал Песков журналистам
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, украина, франция, владимир зеленский
14:18 10.12.2021 (обновлено: 14:24 10.12.2021)
Разговор Путина и Макрона может произойти оперативно, сообщил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: разговор Путина и Макрона может произойти оперативно