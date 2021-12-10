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Разговор Путина и Макрона может произойти оперативно, сообщил Песков

Разговор Путина и Макрона может произойти оперативно, сообщил Песков - РИА Новости, 10.12.2021

Разговор Путина и Макрона может произойти оперативно, сообщил Песков

Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном у главы российского государства Владимира Путина в графике пока нет, но он может быть организован весьма... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:18

2021-12-10T14:18

2021-12-10T14:24

политика

владимир путин

дмитрий песков

эммануэль макрон

украина

франция

владимир зеленский

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном у главы российского государства Владимира Путина в графике пока нет, но он может быть организован весьма оперативно, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Макрон сказал, что планирует на следующей неделе провести переговоры с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине."Пока он, что называется, в график не встал, но это может произойти весьма и весьма оперативно - когда по дипломатическим каналам все импульсы и сигналы пройдут. Но в графике нет", - сказал Песков журналистам

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политика, владимир путин, дмитрий песков, эммануэль макрон, украина, франция, владимир зеленский