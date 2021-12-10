https://ria.ru/20211210/pereimenovanie-1763165715.html

На Украине начали переименовывать Россию

Львовские депутаты решили переименовать Россию - РИА Новости, 10.12.2021

На Украине начали переименовывать Россию

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за переименование России в Московию. Об этом пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:31

2021-12-10T16:31

2021-12-10T16:36

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутаты Львовского областного совета проголосовали за переименование России в Московию. Об этом пишет издание "Страна.ua".На прошедшем в пятницу заседании 59 депутатов поддержали постановление об обращении с этой инициативой в Верховную Раду и к президенту Украины Владимиру Зеленскому.Парламентарии убеждены, что переименование России необходимо для "восстановления исторической справедливости".По информации СМИ, один из народных избранников назвал этот документ фундаментальным, чем вызвал смех среди коллег.Отмечается, что первое голосование по этому вопросу прошло еще 7 декабря, однако тогда только 26 человек проголосовали "за".Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Никита Потураев также выступил за переименования России в Московию, так как "каждая нация сама решает, как ей называть соседей".Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными предложениями на историческую тематику. Бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии, тогда как экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".

https://ria.ru/20210806/yazyk-1744619270.html

https://ria.ru/20211107/ukraina-1757244094.html

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в мире, украина, львов, владимир зеленский, россия