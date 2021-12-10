https://ria.ru/20211210/peregovory-1763052771.html
США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме - РИА Новости, 10.12.2021
США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
США продолжат в ближайшие дни переговоры с европейскими партнерами и Россией для разрешения кризиса вокруг Украины, сообщил журналистам высокопоставленный... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T02:31
2021-12-10T02:31
2021-12-10T02:31
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США продолжат в ближайшие дни переговоры с европейскими партнерами и Россией для разрешения кризиса вокруг Украины, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
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в мире, украина, сша, вашингтон, россия
США продолжат переговоры с Россией по Украине, заявили в Белом доме
Белый дом: США продолжат в ближайшие дни переговоры с Россией и союзниками по Украине