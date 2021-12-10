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Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной - РИА Новости, 10.12.2021
Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
США видят, что Россия сохраняет внушительное военное присутствие вдоль границ Украины, несмотря на международные консультации, которые велись в последние дни... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T23:24
2021-12-10T23:29
в мире
киев
сша
джо байден
нато
министерство обороны сша
валерий герасимов
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США видят, что Россия сохраняет внушительное военное присутствие вдоль границ Украины, несмотря на международные консультации, которые велись в последние дни для снижения напряженности в регионе, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Я бы сказал, что внушительное количество российских войск все еще остается в западной части их страны вдоль границы с Украиной - с севера, востока и юга... Нет значительных изменений, о которых я мог бы сказать сегодня", - ответил он на вопрос о ситуации на российско-украинской границе после состоявшегося на этой неделе разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.Он добавил, что наращивание группировки продолжалось "в последние дни и недели".Западные страны высказывают опасения, что концентрация российских сил может указывать на подготовку к вторжению на Украину. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что распространяемая в СМИ подобная информация является ложью. А представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией.На вопрос об отношении к возражениям России против включения в НАТО Украины и Грузии Кирби ответил, что вопросы членства в североатлантическом альянсе являются прерогативой самого альянса.
https://ria.ru/20211206/nato-1762340982.html
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в мире, киев, сша, джо байден, нато, министерство обороны сша, валерий герасимов, джон кирби, россия
23:24 10.12.2021 (обновлено: 23:29 10.12.2021)
 
Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной

Представитель Пентагона Кирби: США видят концентрацию российских войск у границ с Украиной

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США видят, что Россия сохраняет внушительное военное присутствие вдоль границ Украины, несмотря на международные консультации, которые велись в последние дни для снижения напряженности в регионе, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Я бы сказал, что внушительное количество российских войск все еще остается в западной части их страны вдоль границы с Украиной - с севера, востока и юга... Нет значительных изменений, о которых я мог бы сказать сегодня", - ответил он на вопрос о ситуации на российско-украинской границе после состоявшегося на этой неделе разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Западные страны высказывают опасения, что концентрация российских сил может указывать на подготовку к вторжению на Украину. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что распространяемая в СМИ подобная информация является ложью. А представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией.
На вопрос об отношении к возражениям России против включения в НАТО Украины и Грузии Кирби ответил, что вопросы членства в североатлантическом альянсе являются прерогативой самого альянса.
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В миреКиевСШАДжо БайденНАТОМинистерство обороны СШАВалерий ГерасимовДжон КирбиРоссия
 
 
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