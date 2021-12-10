https://ria.ru/20211210/pentagon-1763230845.html

Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной

Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной - РИА Новости, 10.12.2021

Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной

США видят, что Россия сохраняет внушительное военное присутствие вдоль границ Украины, несмотря на международные консультации, которые велись в последние дни... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T23:24

2021-12-10T23:24

2021-12-10T23:29

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сша

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министерство обороны сша

валерий герасимов

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США видят, что Россия сохраняет внушительное военное присутствие вдоль границ Украины, несмотря на международные консультации, которые велись в последние дни для снижения напряженности в регионе, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Я бы сказал, что внушительное количество российских войск все еще остается в западной части их страны вдоль границы с Украиной - с севера, востока и юга... Нет значительных изменений, о которых я мог бы сказать сегодня", - ответил он на вопрос о ситуации на российско-украинской границе после состоявшегося на этой неделе разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.Он добавил, что наращивание группировки продолжалось "в последние дни и недели".Западные страны высказывают опасения, что концентрация российских сил может указывать на подготовку к вторжению на Украину. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что распространяемая в СМИ подобная информация является ложью. А представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией.На вопрос об отношении к возражениям России против включения в НАТО Украины и Грузии Кирби ответил, что вопросы членства в североатлантическом альянсе являются прерогативой самого альянса.

https://ria.ru/20211206/nato-1762340982.html

https://ria.ru/20211130/voyska-1761465429.html

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в мире, киев, сша, джо байден, нато, министерство обороны сша, валерий герасимов, джон кирби, россия