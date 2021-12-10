23:24 10.12.2021 (обновлено: 23:29 10.12.2021)
Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
Представитель Пентагона Кирби: США видят концентрацию российских войск у границ с Украиной
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США видят, что Россия сохраняет внушительное военное присутствие вдоль границ Украины, несмотря на международные консультации, которые велись в последние дни для снижения напряженности в регионе, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Я бы сказал, что внушительное количество российских войск все еще остается в западной части их страны вдоль границы с Украиной - с севера, востока и юга... Нет значительных изменений, о которых я мог бы сказать сегодня", - ответил он на вопрос о ситуации на российско-украинской границе после состоявшегося на этой неделе разговора президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным.
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Он добавил, что наращивание группировки продолжалось "в последние дни и недели".
Западные страны высказывают опасения, что концентрация российских сил может указывать на подготовку к вторжению на Украину. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов ранее заявил, что распространяемая в СМИ подобная информация является ложью. А представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что тезис о мифической "российской угрозе" Украине был запущен специально, Киев изначально назвал его дезинформацией.
На вопрос об отношении к возражениям России против включения в НАТО Украины и Грузии Кирби ответил, что вопросы членства в североатлантическом альянсе являются прерогативой самого альянса.