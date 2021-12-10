https://ria.ru/20211210/ottepel-1763126014.html

Москвичам пообещали оттепель

Москвичам пообещали оттепель - РИА Новости, 10.12.2021

Москвичам пообещали оттепель

Оттепель с температурами, превышающими нулевую отметку, начнется в Москве и области с четверга, температура может подняться до плюс 4 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:24

2021-12-10T14:24

2021-12-10T14:24

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593197949_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_91dd37c7140047c20eba958fe25daf67.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Оттепель с температурами, превышающими нулевую отметку, начнется в Москве и области с четверга, температура может подняться до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры. Со вторника температура будет выше нормы на два градуса, в четверг - на три градуса выше, в (следующую - ред.) пятницу - на четыре градуса выше", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что температура в четверг днем прогнозируется от -1 до +4 градусов. Сильных осадков не прогнозируется, но погода будет облачной.

https://ria.ru/20211210/moskva-1763061655.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия