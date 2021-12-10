https://ria.ru/20211210/ottepel-1763126014.html
Москвичам пообещали оттепель
Москвичам пообещали оттепель - РИА Новости, 10.12.2021
Москвичам пообещали оттепель
Оттепель с температурами, превышающими нулевую отметку, начнется в Москве и области с четверга, температура может подняться до плюс 4 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:24
2021-12-10T14:24
2021-12-10T14:24
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593197949_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_91dd37c7140047c20eba958fe25daf67.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Оттепель с температурами, превышающими нулевую отметку, начнется в Москве и области с четверга, температура может подняться до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Настоящая оттепель начнется с четверга, будет заметная динамика повышения температуры. Со вторника температура будет выше нормы на два градуса, в четверг - на три градуса выше, в (следующую - ред.) пятницу - на четыре градуса выше", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что температура в четверг днем прогнозируется от -1 до +4 градусов. Сильных осадков не прогнозируется, но погода будет облачной.
https://ria.ru/20211210/moskva-1763061655.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593197949_65:114:2644:2048_1920x0_80_0_0_95f6182b7c31b46d37be6a1041bcdba6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода, россия
Москвичам пообещали оттепель
Вильфанд: к 17 декабря температура в Москве будет превышать норму на четыре градуса