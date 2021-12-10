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В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением

В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением - РИА Новости, 10.12.2021

В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал сплошным заблуждением принятую Генассамблеей ООН... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:20

2021-12-10T09:20

2021-12-10T09:21

оон

севастополь

генеральная ассамблея оон

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юрий гемпель

дмитрий кулеба

россия

александр молохов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал сплошным заблуждением принятую Генассамблеей ООН резолюцию против милитаризации Крыма.Ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против "милитаризации Крыма". По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, документ содержит поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить переброску на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.По его словам, Россия перемещает войска по своей территории так, как посчитает нужным, и никто не вправе ей указывать, как защищать свои границы и обеспечивать безопасность."Во времена, когда Крым был в составе Украины, киевские власти вели себя по отношению к крымчанам как оккупанты, разоряя полуостров. Сегодня крымчане живут в безопасности на своей исторической родине, полуостров развивается, строятся дороги, школы, детские сады, клубы и многое другое, а это куда важнее всякого рода невежественных и оскорбительных резолюций, которые и пишутся лишь для того, чтобы потешить самолюбие киевских властей", - сказал депутат.В свою очередь, заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что нынешняя резолюция ГА ООН резко отличается от документов, принятых ею же в предыдущие годы в сторону усиления антироссийской риторики."Впрочем, из года в год число голосов "за" незначительно уменьшается, а число колеблющихся увеличивается. В связи с чем, как мне кажется, нам необходимо резко активизировать работу со странами "третьего мира" по крымской проблематике", - подчеркнул Молохов.Саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос возвращения контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060667.html

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азовское море

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оон, севастополь, генеральная ассамблея оон, азовское море, юрий гемпель, дмитрий кулеба, россия, александр молохов