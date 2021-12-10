https://ria.ru/20211210/onkosluzhba-1763199160.html

В Минздраве оценили программу по развитию онкологической службы

В Минздраве оценили программу по развитию онкологической службы - РИА Новости, 10.12.2021

В Минздраве оценили программу по развитию онкологической службы

В России делается беспрецедентно многое для развития онкологической службы, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T18:48

2021-12-10T18:48

2021-12-10T18:48

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

олег салагай

онкология

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России делается беспрецедентно многое для развития онкологической службы, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай."Сегодня в нашей стране делается беспрецедентно многое для развития онкологической службы. По поручению Президента Российской Федерации реализуется масштабная онкологическая программа, медицинские организации получают новое оснащение, врачи получают возможность оказывать помощь с использованием самой современной техники, внедряются новые технологии, становятся доступными новые лекарства. За этими казенными формулировками человеческие жизни, и сегодня мы видим, что онкологическая помощь в России становится более доступной и более качественной. В этом огромная заслуга врачей онкологов, которых мы чувствуем", - сказал Салагай на торжественном вручении премии им. А. И. Савицкого.Премия им. А. И. Савицкого проходит впервые. Становление отечественной онкологии тесно связано с именем этого академика, выдающегося врача. Под его руководством была создана государственная противораковая служба, успешно объединившая научные знания и клинический опыт советской онкологической школы, а предложенные им новаторские идеи в области онкологии и хирургии прочно вошли в повседневную врачебную практику. Достижения современной онкологии являются результатом упорного труда специалистов, профессиональных и пациентских сообществ.Премия им. академика А. И. Савицкого – это глубокое признание высокой социальной значимости объединенных усилий онкологической службы и общественных организаций в своевременном выявлении и лечении онкозаболеваний, сообщается на официальном сайте премии.

https://ria.ru/20211210/matvienko-1763177371.html

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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, олег салагай, онкология, россия