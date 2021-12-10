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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/omikron-shtamm-1763178570.html
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 20
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 20 - РИА Новости, 10.12.2021
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 20
В Финляндии подтверждено 11 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", общее количество выросло до 20, сообщает в пятницу Национальный институт... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:31
2021-12-10T17:31
распространение коронавируса
в мире
финляндия
здоровье - общество
уусимаа
юго-западная финляндия
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. В Финляндии подтверждено 11 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", общее количество выросло до 20, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL)."В Финляндии подтверждено 11 новых коронавирусных инфекций, вызванных вариантом "омикрон". Инфекции были зарегистрированы в районах Хельсинки и больничного округа Уусимаа, Южной Карелии и больничных округов Юго-Западной Финляндии и (города) Вааса", - говорится в сообщении.Таким образом, всего в Финляндии зарегистрировано в общей сложности 20 подтвержденных случаев штамма "омикрон"."Однако, основываясь на предварительных исследованиях, пока нет никаких доказательств того, что вариант "омикрон" может ускользать от защиты, обеспечиваемой двумя дозами вакцины. Кроме того, на основании исследований, проведенных в Великобритании, кажется, что третья доза вакцины значительно повысит защитный эффект против заболевания", - приводится в сообщении цитата главного врача THL Ханны Нохюнек.Специалисты уточняют, что мутация - это часть нормального процесса циркуляции вирусов. Возникновение мутаций вируса очень распространено. Новые штаммы могут распространяться и вытеснять предыдущие формы вируса, как это часто наблюдалось во время пандемии коронавируса, уточняют в THL.По данным на пятницу, в Финляндии вакцинировано от коронавируса двумя дозами 82,5% населения, одной дозой 87,2%, тремя дозами 9%.
https://ria.ru/20211210/covid-19-1763176149.html
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в мире, финляндия, здоровье - общество, уусимаа, юго-западная финляндия, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
17:31 10.12.2021
 
В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 20

В Финляндии число случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 20

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. В Финляндии подтверждено 11 новых случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон", общее количество выросло до 20, сообщает в пятницу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии подтверждено 11 новых коронавирусных инфекций, вызванных вариантом "омикрон". Инфекции были зарегистрированы в районах Хельсинки и больничного округа Уусимаа, Южной Карелии и больничных округов Юго-Западной Финляндии и (города) Вааса", - говорится в сообщении.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Таким образом, всего в Финляндии зарегистрировано в общей сложности 20 подтвержденных случаев штамма "омикрон".
"Однако, основываясь на предварительных исследованиях, пока нет никаких доказательств того, что вариант "омикрон" может ускользать от защиты, обеспечиваемой двумя дозами вакцины. Кроме того, на основании исследований, проведенных в Великобритании, кажется, что третья доза вакцины значительно повысит защитный эффект против заболевания", - приводится в сообщении цитата главного врача THL Ханны Нохюнек.
Специалисты уточняют, что мутация - это часть нормального процесса циркуляции вирусов. Возникновение мутаций вируса очень распространено. Новые штаммы могут распространяться и вытеснять предыдущие формы вируса, как это часто наблюдалось во время пандемии коронавируса, уточняют в THL.
По данным на пятницу, в Финляндии вакцинировано от коронавируса двумя дозами 82,5% населения, одной дозой 87,2%, тремя дозами 9%.
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17:19Распространение коронавируса
В Шотландии опасаются роста заражений коронавирусом из-за штамма "омикрон"
 
Распространение коронавирусаВ миреФинляндияЗдоровье - ОбществоУусимааЮго-Западная ФинляндияКоронавирусыКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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