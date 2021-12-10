https://ria.ru/20211210/omikron-shtamm-1763170699.html
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 10.12.2021
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом
Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре, никому из трех инфицированных не требуется госпитализация, сообщило министерство... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:56
2021-12-10T16:56
2021-12-10T16:56
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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АФИНЫ, 10 дек – РИА Новости. Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре, никому из трех инфицированных не требуется госпитализация, сообщило министерство здравоохранения островного государства."В рамках тщательного и строгого контроля, проводимого в Республике Кипр в связи с новой мутацией "омикрон", министерство здравоохранения сообщает, что после изучения положительных случаев в Институте неврологии и генетики Кипра были идентифицированы три случая. Все они связаны с путешествиями и отмечены в провинции Лимасол", - говорится в сообщении Минздрава."Ни один из трех случаев заражения не требует госпитализации", - сообщило министерство.Совет министров Кипра в связи с появлением мутации "омикрон" заранее решил принять дополнительные ограничения. На Кипре с 6 декабря проводится обязательный ПЦР-тест всех прибывших на остров, отменяются рождественские мероприятия в торговых центрах, предприятия должны отправить часть сотрудников на удаленную работу.
https://ria.ru/20211210/omikron-1763076909.html
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в мире, кипр, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом
Минздрав Кипра подтвердил первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса