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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/omikron-shtamm-1763170699.html
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 10.12.2021
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом
Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре, никому из трех инфицированных не требуется госпитализация, сообщило министерство... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:56
2021-12-10T16:56
распространение коронавируса
в мире
кипр
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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АФИНЫ, 10 дек – РИА Новости. Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре, никому из трех инфицированных не требуется госпитализация, сообщило министерство здравоохранения островного государства."В рамках тщательного и строгого контроля, проводимого в Республике Кипр в связи с новой мутацией "омикрон", министерство здравоохранения сообщает, что после изучения положительных случаев в Институте неврологии и генетики Кипра были идентифицированы три случая. Все они связаны с путешествиями и отмечены в провинции Лимасол", - говорится в сообщении Минздрава."Ни один из трех случаев заражения не требует госпитализации", - сообщило министерство.Совет министров Кипра в связи с появлением мутации "омикрон" заранее решил принять дополнительные ограничения. На Кипре с 6 декабря проводится обязательный ПЦР-тест всех прибывших на остров, отменяются рождественские мероприятия в торговых центрах, предприятия должны отправить часть сотрудников на удаленную работу.
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в мире, кипр, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
16:56 10.12.2021
 
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом

Минздрав Кипра подтвердил первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© Flickr / Leonid MamchenkovФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Flickr / Leonid Mamchenkov
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АФИНЫ, 10 дек – РИА Новости. Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре, никому из трех инфицированных не требуется госпитализация, сообщило министерство здравоохранения островного государства.
"В рамках тщательного и строгого контроля, проводимого в Республике Кипр в связи с новой мутацией "омикрон", министерство здравоохранения сообщает, что после изучения положительных случаев в Институте неврологии и генетики Кипра были идентифицированы три случая. Все они связаны с путешествиями и отмечены в провинции Лимасол", - говорится в сообщении Минздрава.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 11:02Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма
"Ни один из трех случаев заражения не требует госпитализации", - сообщило министерство.
Совет министров Кипра в связи с появлением мутации "омикрон" заранее решил принять дополнительные ограничения. На Кипре с 6 декабря проводится обязательный ПЦР-тест всех прибывших на остров, отменяются рождественские мероприятия в торговых центрах, предприятия должны отправить часть сотрудников на удаленную работу.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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