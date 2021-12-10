https://ria.ru/20211210/omikron-shtamm-1763170699.html

На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом

На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 10.12.2021

На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом

Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре, никому из трех инфицированных не требуется госпитализация, сообщило министерство... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:56

2021-12-10T16:56

2021-12-10T16:56

распространение коронавируса

в мире

кипр

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/67317/52/673175282_0:247:944:778_1920x0_80_0_0_0782dc88a5f98eee928368fea09fd201.jpg

АФИНЫ, 10 дек – РИА Новости. Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре, никому из трех инфицированных не требуется госпитализация, сообщило министерство здравоохранения островного государства."В рамках тщательного и строгого контроля, проводимого в Республике Кипр в связи с новой мутацией "омикрон", министерство здравоохранения сообщает, что после изучения положительных случаев в Институте неврологии и генетики Кипра были идентифицированы три случая. Все они связаны с путешествиями и отмечены в провинции Лимасол", - говорится в сообщении Минздрава."Ни один из трех случаев заражения не требует госпитализации", - сообщило министерство.Совет министров Кипра в связи с появлением мутации "омикрон" заранее решил принять дополнительные ограничения. На Кипре с 6 декабря проводится обязательный ПЦР-тест всех прибывших на остров, отменяются рождественские мероприятия в торговых центрах, предприятия должны отправить часть сотрудников на удаленную работу.

https://ria.ru/20211210/omikron-1763076909.html

кипр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кипр, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса