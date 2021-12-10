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В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма
В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма - РИА Новости, 10.12.2021
В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма
Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, заявил заместитель главы... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:02
2021-12-10T11:02
2021-12-10T22:29
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, заявил заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов."Безответственно заявлять, что это легкий штамм", - сказал Логунов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Он отметил, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета, пока неизвестно, как они будут переносить штамм.
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов
11:02 10.12.2021 (обновлено: 22:29 10.12.2021)
В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма
Замглавы Центра Гамалеи Логунов: говорить о "легкости" омикрон-штамма безответственно