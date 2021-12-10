https://ria.ru/20211210/omikron-1763076909.html

В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма

В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма - РИА Новости, 10.12.2021

В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма

Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, заявил заместитель главы... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:02

2021-12-10T11:02

2021-12-10T22:29

распространение коронавируса

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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денис логунов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, заявил заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов."Безответственно заявлять, что это легкий штамм", - сказал Логунов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Он отметил, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета, пока неизвестно, как они будут переносить штамм.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов