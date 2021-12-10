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https://ria.ru/20211210/omikron-1763076909.html
В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма
В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма - РИА Новости, 10.12.2021
В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма
Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, заявил заместитель главы... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:02
2021-12-10T22:29
распространение коронавируса
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, заявил заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов."Безответственно заявлять, что это легкий штамм", - сказал Логунов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.Он отметил, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета, пока неизвестно, как они будут переносить штамм.
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нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов
11:02 10.12.2021 (обновлено: 22:29 10.12.2021)
 
В Центре Гамалеи раскритиковали заявления о "легкости" омикрон-штамма

Замглавы Центра Гамалеи Логунов: говорить о "легкости" омикрон-штамма безответственно

© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Говорить, что штамм коронавируса "омикрон" легкий, безответственно, нет данных, как его будут переносить, например, пожилые люди, заявил заместитель главы Центра Гамалеи Денис Логунов.
"Безответственно заявлять, что это легкий штамм", - сказал Логунов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.
Он отметил, что есть пожилые люди, а также те, у кого пока нет иммунитета, пока неизвестно, как они будут переносить штамм.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)ОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис Логунов
 
 
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