https://ria.ru/20211210/ogranicheniya-1763209324.html

Россельхознадзор временно запретил ввоз продукции птицеводства из Чехии

Россельхознадзор временно запретил ввоз продукции птицеводства из Чехии - РИА Новости, 10.12.2021

Россельхознадзор временно запретил ввоз продукции птицеводства из Чехии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии, неблагополучных по гриппу птиц,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:09

2021-12-10T20:09

2021-12-10T20:11

экономика

чехия

германия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии, неблагополучных по гриппу птиц, говорится в сообщении ведомства.Под ограничения попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция птицеводческая продукции (за исключением товаров, прошедших обработку).Помимо этого, запрещены поставки кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Транзит по территории России живой птицы с этих территорий также ограничен.Кроме того, ведомство из-за возникновения очагов птичьего гриппа в ряде районов германских федеральных земель (Нижняя Саксония, Тюрингия и Северный Рейн-Вестфалия) актуализировало список районов и предприятий Германии, благополучных по птичьему гриппу. Неделю назад в отношении ряда регионов Франции, Германии и Австрии также вводились ограничения по поставкам продукции птицеводства из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/produkty-1762365808.html

чехия

германия

россия

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экономика, чехия, германия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество, россия