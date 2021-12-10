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Россельхознадзор временно запретил ввоз продукции птицеводства из Чехии
Россельхознадзор временно запретил ввоз продукции птицеводства из Чехии - РИА Новости, 10.12.2021
Россельхознадзор временно запретил ввоз продукции птицеводства из Чехии
Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии, неблагополучных по гриппу птиц,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:09
2021-12-10T20:11
экономика
чехия
германия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии, неблагополучных по гриппу птиц, говорится в сообщении ведомства.Под ограничения попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция птицеводческая продукции (за исключением товаров, прошедших обработку).Помимо этого, запрещены поставки кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Транзит по территории России живой птицы с этих территорий также ограничен.Кроме того, ведомство из-за возникновения очагов птичьего гриппа в ряде районов германских федеральных земель (Нижняя Саксония, Тюрингия и Северный Рейн-Вестфалия) актуализировало список районов и предприятий Германии, благополучных по птичьему гриппу. Неделю назад в отношении ряда регионов Франции, Германии и Австрии также вводились ограничения по поставкам продукции птицеводства из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц.
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экономика, чехия, германия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), здоровье - общество, россия
20:09 10.12.2021 (обновлено: 20:11 10.12.2021)
 
Россельхознадзор временно запретил ввоз продукции птицеводства из Чехии

Россельхознадзор временно запретил поставки продукции птицеводства из двух регионов Чехии

© Flickr / roblisameehanКурицы
Курицы - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Flickr / roblisameehan
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в РФ живой птицы и птицеводческой продукции из двух регионов Чехии, неблагополучных по гриппу птиц, говорится в сообщении ведомства.
"В связи с ухудшением на территории Чешской Республики эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц с 10 декабря 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию из административных территорий Чешской республики: край Южно-Моравский, край Либерецкий", - сообщается в пресс-релизе.
Под ограничения попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная продукция птицеводческая продукции (за исключением товаров, прошедших обработку).
Помимо этого, запрещены поставки кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Транзит по территории России живой птицы с этих территорий также ограничен.
Кроме того, ведомство из-за возникновения очагов птичьего гриппа в ряде районов германских федеральных земель (Нижняя Саксония, Тюрингия и Северный Рейн-Вестфалия) актуализировало список районов и предприятий Германии, благополучных по птичьему гриппу. Неделю назад в отношении ряда регионов Франции, Германии и Австрии также вводились ограничения по поставкам продукции птицеводства из-за вспышек высокопатогенного гриппа птиц.
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