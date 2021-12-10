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Источник: в Москве мошенники обманули профессора на семь миллионов рублей
Источник: в Москве мошенники обманули профессора на семь миллионов рублей - РИА Новости, 10.12.2021
Источник: в Москве мошенники обманули профессора на семь миллионов рублей
Аферисты под личиной "силовиков" убедили профессора МГТУ "СТАНКИН" перевести им 7,3 миллиона рублей, чтобы "спасти деньги от мошенников", сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:18
2021-12-10T15:18
происшествия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мгту "станкин"
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Аферисты под личиной "силовиков" убедили профессора МГТУ "СТАНКИН" перевести им 7,3 миллиона рублей, чтобы "спасти деньги от мошенников", сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.В полицию накануне, по его словам, обратилась Татьяна Гришина, профессор, доктор технических наук, рассказавшая, что ей в самом конце ноября позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он заявил, что они проводят "спецоперацию по поимке мошенников", которые пытаются оформить на женщину кредиты.После ей позвонил уже другой человек - он представился уже сотрудником ФСБ. Лжесиловики убедили женщину дойти до банка, оформить там кредит на сумму более 3 миллионов и перевести им.Спустя пару дней, уже в декабре, ей позвонили снова. Женщина снова оформила кредит. Чуть более чем за неделю профессор набрала кредитов на сумму 7,34 миллиона рублей - всю сумму она перевела злоумышленникам.Все это, со слов лжесиловиков, было нужно для того, чтобы она "не стала жертвой мошенников". Это стандартная схема для подобных афер."На следующий день после того, как перевела последний транш, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию. Возбуждено уголовное по статье "Мошенничество", - сказал собеседник агентства.Злоумышленников пока ищут.Судя по сайту вуза, Татьяна Геннадьевна Гришина - профессор, доктор технических наук, преподает ряд дисциплин, таких как квалиметрия и управление качеством, методы и средства измерений испытаний и контроля, методы комплексной оценки систем управления качеством.
https://ria.ru/20191106/1560631621.html
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происшествия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мгту "станкин"
15:18 10.12.2021
 
Источник: в Москве мошенники обманули профессора на семь миллионов рублей

Источник: в Москве мошенники обманули профессора Гришину на семь миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Аферисты под личиной "силовиков" убедили профессора МГТУ "СТАНКИН" перевести им 7,3 миллиона рублей, чтобы "спасти деньги от мошенников", сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
В полицию накануне, по его словам, обратилась Татьяна Гришина, профессор, доктор технических наук, рассказавшая, что ей в самом конце ноября позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он заявил, что они проводят "спецоперацию по поимке мошенников", которые пытаются оформить на женщину кредиты.
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После ей позвонил уже другой человек - он представился уже сотрудником ФСБ. Лжесиловики убедили женщину дойти до банка, оформить там кредит на сумму более 3 миллионов и перевести им.
Спустя пару дней, уже в декабре, ей позвонили снова. Женщина снова оформила кредит. Чуть более чем за неделю профессор набрала кредитов на сумму 7,34 миллиона рублей - всю сумму она перевела злоумышленникам.
Все это, со слов лжесиловиков, было нужно для того, чтобы она "не стала жертвой мошенников". Это стандартная схема для подобных афер.
"На следующий день после того, как перевела последний транш, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и пошла в полицию. Возбуждено уголовное по статье "Мошенничество", - сказал собеседник агентства.
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Злоумышленников пока ищут.
Судя по сайту вуза, Татьяна Геннадьевна Гришина - профессор, доктор технических наук, преподает ряд дисциплин, таких как квалиметрия и управление качеством, методы и средства измерений испытаний и контроля, методы комплексной оценки систем управления качеством.
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МГТУ "Станкин"
 
 
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