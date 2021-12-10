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Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности" - РИА Новости, 10.12.2021
Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
США готовы обсуждать с Россией все ее обеспокоенности, предлагают использовать для этого существующие площадки Совета РФ-НАТО, ОБСЕ, активно обсуждают возможные РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T02:45
2021-12-10T02:45
2021-12-10T02:45
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США готовы обсуждать с Россией все ее обеспокоенности, предлагают использовать для этого существующие площадки Совета РФ-НАТО, ОБСЕ, активно обсуждают возможные переговоры с партерами по альянсу, заявили в Белом доме."Мы всегда готовы говорить о вопросах безопасности с Россией, и, откровенно говоря, для этого существует множество форматов. Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность", - добавила она.По ее словам, США планируют в ближайшие несколько дней продолжать контакты с Россией и своими трансатлантическими союзниками для поиска путей урегулирования ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20211210/mery-1763052659.html
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в мире, украина, сша, нато, совет россия-нато, обсе, вашингтон, россия
Белый дом заявил о готовности обсуждать с Россией ее "обеспокоенности"
Белый дом: США готовы обсуждать с Россией ее обеспокоенности на площадках РФ-НАТО, ОБСЕ