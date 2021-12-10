https://ria.ru/20211210/nuland-1763175570.html

Нуланд отправят набор контурных карт после ее слов о Екатеринбурге

Нуланд отправят набор контурных карт после ее слов о Екатеринбурге - РИА Новости, 10.12.2021

Нуланд отправят набор контурных карт после ее слов о Екатеринбурге

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пообещал отправить набор контурных карт замгоссекретаря США Виктории Нуланд. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:18

2021-12-10T17:18

2021-12-10T17:53

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пообещал отправить набор контурных карт замгоссекретаря США Виктории Нуланд.Так, американский дипломат, выступая на заседании сенатского комитета по международным делам, заявила, что Украина хочет больше походить на Париж или Берлин, чем на Екатеринбург и Свердловск. Кроме того, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Нуланд уверена, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Екатеринбург — административный центр Свердловской области, с 1924 по 1991 год город был назван в честь Якова Свердлова."Что до Нуланд, ну право слово, мадам, сделайте что-то со своей американской школой, начните с азов, мы готовы вам прислать наши программы по географии и контурные карты. Завтра же отправлю ей такой набор контурных карт. Пусть учится, а мы пригласим ее к нам в Екатеринбург, покажем Город трудовой доблести", — сказал Вегнер РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявление Нуланд.Депутат недоумевает: "или это удивительная необразованность, или такой имперский снобизм".Он также не согласился с заявлением, что многие россияне хотели бы жить на Украине.Кроме того, по словам Вегнера, в Екатеринбурге живут "десятки тысяч представителей братского народа с Украины", и никто из них не пожелал вернуться.

https://ria.ru/20211209/zakharova-1763033058.html

https://ria.ru/20211208/sssr-1762809896.html

сша

екатеринбург

свердловская область

россия

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в мире, сша, екатеринбург, свердловская область, виктория нуланд, мария захарова, россия