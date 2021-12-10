https://ria.ru/20211210/nuland-1763175570.html
Нуланд отправят набор контурных карт после ее слов о Екатеринбурге
Нуланд отправят набор контурных карт после ее слов о Екатеринбурге - РИА Новости, 10.12.2021
Нуланд отправят набор контурных карт после ее слов о Екатеринбурге
Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пообещал отправить набор контурных карт замгоссекретаря США Виктории Нуланд. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T17:18
2021-12-10T17:18
2021-12-10T17:53
в мире
сша
екатеринбург
свердловская область
виктория нуланд
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189122_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_59bfb97de82262f8964747f8101ef942.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пообещал отправить набор контурных карт замгоссекретаря США Виктории Нуланд.Так, американский дипломат, выступая на заседании сенатского комитета по международным делам, заявила, что Украина хочет больше походить на Париж или Берлин, чем на Екатеринбург и Свердловск. Кроме того, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Нуланд уверена, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Екатеринбург — административный центр Свердловской области, с 1924 по 1991 год город был назван в честь Якова Свердлова."Что до Нуланд, ну право слово, мадам, сделайте что-то со своей американской школой, начните с азов, мы готовы вам прислать наши программы по географии и контурные карты. Завтра же отправлю ей такой набор контурных карт. Пусть учится, а мы пригласим ее к нам в Екатеринбург, покажем Город трудовой доблести", — сказал Вегнер РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявление Нуланд.Депутат недоумевает: "или это удивительная необразованность, или такой имперский снобизм".Он также не согласился с заявлением, что многие россияне хотели бы жить на Украине.Кроме того, по словам Вегнера, в Екатеринбурге живут "десятки тысяч представителей братского народа с Украины", и никто из них не пожелал вернуться.
https://ria.ru/20211209/zakharova-1763033058.html
https://ria.ru/20211208/sssr-1762809896.html
сша
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189122_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33f89f0d737665bbc84a4c5f4b8ab549.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, екатеринбург, свердловская область, виктория нуланд, мария захарова, россия
17:18 10.12.2021 (обновлено: 17:53 10.12.2021)
Нуланд отправят набор контурных карт после ее слов о Екатеринбурге
Свердловский депутат Вегнер отправит Нуланд контурные карты после ее слов о Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек — РИА Новости.
Депутат заксобрания Свердловской области
Вячеслав Вегнер пообещал отправить набор контурных карт замгоссекретаря США Виктории Нуланд
.
Так, американский дипломат, выступая на заседании сенатского комитета по международным делам, заявила, что Украина хочет больше походить на Париж или Берлин, чем на Екатеринбург и Свердловск. Кроме того, по словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Нуланд уверена, что многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина. Екатеринбург — административный центр Свердловской области, с 1924 по 1991 год город был назван в честь Якова Свердлова.
"Что до Нуланд, ну право слово, мадам, сделайте что-то со своей американской школой, начните с азов, мы готовы вам прислать наши программы по географии и контурные карты. Завтра же отправлю ей такой набор контурных карт. Пусть учится, а мы пригласим ее к нам в Екатеринбург, покажем Город трудовой доблести", — сказал Вегнер РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать заявление Нуланд.
Депутат недоумевает: "или это удивительная необразованность, или такой имперский снобизм".
"Екатеринбург — один из самых крутых городов России, город студентов и молодежи, город ученых и инженеров, в котором самый крутой университет имени первого президента Ельцина, наукоград — от исследования протопланетного вещества в дальнем космосе до новых материалов на базе низкоразмерных модификаций углерода. И, конечно, это город для жизни, для людей, которые любят свой город мастеров, сюда хочется возвращаться", — подчеркнул парламентарий.
Он также не согласился с заявлением, что многие россияне хотели бы жить на Украине.
Кроме того, по словам Вегнера, в Екатеринбурге живут "десятки тысяч представителей братского народа с Украины", и никто из них не пожелал вернуться.