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Жителям Норильска пришлось ночевать в ДК из-за "черной пурги"

Жителям Норильска пришлось ночевать в ДК из-за "черной пурги" - РИА Новости, 10.12.2021

Жителям Норильска пришлось ночевать в ДК из-за "черной пурги"

Более сотни жителей Норильска из-за сильной метели, именуемой "черной пургой", не смогли попасть домой из Центрального района и провели ночь в Доме культуры,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:32

2021-12-10T16:32

2021-12-10T16:32

происшествия

норильск

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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Более сотни жителей Норильска из-за сильной метели, именуемой "черной пургой", не смогли попасть домой из Центрального района и провели ночь в Доме культуры, где для них были предоставлены все необходимые условия, сообщили РИА Новости в администрации города.Власти заранее оповещают о погодной обстановке, и жители уже знают, что делать и куда идти.Согласно экстренному предупреждению, порывы ветра с метелью достигали 22-27 метров в секунду.В настоящее время, по данным Таймырского ЦГМС, в Норильске преимущественно без осадков, видимость хорошая, ветер северный 7-12 метров в секунду. Стоит мороз 27-32 градуса.

норильск

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2021

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происшествия, норильск, погода