https://ria.ru/20211210/nedvizhimost-1763066287.html

Налоговой вольнице арендодателей наступает конец

"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости - РИА Новости, 10.12.2021

Налоговой вольнице арендодателей наступает конец

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания государственной информационной системы, призванной упорядочить... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:47

2021-12-10T09:47

2021-12-10T09:47

экономика

магаданская область

севастополь

госдума рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

никита стасишин

жилье

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания государственной информационной системы, призванной упорядочить контроль государства над рынком недвижимости, в том числе арендой жилья. Об этом пишет "Коммерсантъ".В проекте, попавшем в распоряжение издания, говорится, что владельцы недвижимости обязаны в течение 30 дней внести систему сведения о совершенной сделке."Все расчеты стороны должны будут производить через это онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, компаниям — до 50 тысяч рублей", — пишет "Ъ".Чиновник уточнил, что ГИС будет полностью принадлежать государству, а само ведомство станет его оператором."Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона", — пишет "Ъ".По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, которые приводит издание, внесение законопроекта в Госдуму ожидается в весеннюю сессиюИздание также привело данные Минстроя, согласно которым бюджет теряет около 162 миллиардов рублей в год из-за низкого уровня собираемости налогов в этой сфере.Ранее РИА Новости опубликовали рейтинг доступности жилья в российских регионах. В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (72,6%), Чукотский автономный округ (67,3%) и Магаданская область (63,3%). Среди аутсайдеров оказались Севастополь (20,6%), Кабардино-Балкарская Республика (19,1%) и Чеченская Республика (18,9%).

https://realty.ria.ru/20211124/arenda-1760511208.html

https://realty.ria.ru/20211116/arenda-1759152783.html

магаданская область

севастополь

россия

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экономика, магаданская область, севастополь, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), никита стасишин, жилье, россия