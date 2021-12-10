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Налоговой вольнице арендодателей наступает конец
"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости - РИА Новости, 10.12.2021
Налоговой вольнице арендодателей наступает конец
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания государственной информационной системы, призванной упорядочить... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:47
2021-12-10T09:47
экономика
магаданская область
севастополь
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
никита стасишин
жилье
россия
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания государственной информационной системы, призванной упорядочить контроль государства над рынком недвижимости, в том числе арендой жилья. Об этом пишет "Коммерсантъ".В проекте, попавшем в распоряжение издания, говорится, что владельцы недвижимости обязаны в течение 30 дней внести систему сведения о совершенной сделке."Все расчеты стороны должны будут производить через это онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, компаниям — до 50 тысяч рублей", — пишет "Ъ".Чиновник уточнил, что ГИС будет полностью принадлежать государству, а само ведомство станет его оператором."Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона", — пишет "Ъ".По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, которые приводит издание, внесение законопроекта в Госдуму ожидается в весеннюю сессиюИздание также привело данные Минстроя, согласно которым бюджет теряет около 162 миллиардов рублей в год из-за низкого уровня собираемости налогов в этой сфере.Ранее РИА Новости опубликовали рейтинг доступности жилья в российских регионах. В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (72,6%), Чукотский автономный округ (67,3%) и Магаданская область (63,3%). Среди аутсайдеров оказались Севастополь (20,6%), Кабардино-Балкарская Республика (19,1%) и Чеченская Республика (18,9%).
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магаданская область
севастополь
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экономика, магаданская область, севастополь, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), никита стасишин, жилье, россия
09:47 10.12.2021
 
"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости

"Ъ": Минстрой предложил штрафовать за аренду жилья вне единой информсистемы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания государственной информационной системы, призванной упорядочить контроль государства над рынком недвижимости, в том числе арендой жилья. Об этом пишет "Коммерсантъ".
В проекте, попавшем в распоряжение издания, говорится, что владельцы недвижимости обязаны в течение 30 дней внести систему сведения о совершенной сделке.
"Все расчеты стороны должны будут производить через это онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, компаниям — до 50 тысяч рублей", — пишет "Ъ".
Чиновник уточнил, что ГИС будет полностью принадлежать государству, а само ведомство станет его оператором.
Андрей Шевченко - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 13:54
Глава комитета СФ: надо развивать социальную аренду жилья
"Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона", — пишет "Ъ".
По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, которые приводит издание, внесение законопроекта в Госдуму ожидается в весеннюю сессию
Издание также привело данные Минстроя, согласно которым бюджет теряет около 162 миллиардов рублей в год из-за низкого уровня собираемости налогов в этой сфере.
Ранее РИА Новости опубликовали рейтинг доступности жилья в российских регионах. В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (72,6%), Чукотский автономный округ (67,3%) и Магаданская область (63,3%). Среди аутсайдеров оказались Севастополь (20,6%), Кабардино-Балкарская Республика (19,1%) и Чеченская Республика (18,9%).
Новое элитное жилье в районе Красной Пресни - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 04:00
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ЭкономикаМагаданская областьСевастопольГосдума РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Никита СтасишинЖильеРоссия
 
 
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