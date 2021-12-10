https://ria.ru/20211210/nedvizhimost-1763066287.html
Налоговой вольнице арендодателей наступает конец
"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости - РИА Новости, 10.12.2021
Налоговой вольнице арендодателей наступает конец
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания государственной информационной системы, призванной упорядочить... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:47
2021-12-10T09:47
2021-12-10T09:47
экономика
магаданская область
севастополь
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
никита стасишин
жилье
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759414600_0:220:2860:1829_1920x0_80_0_0_b8811cb1d767f06666d57118666492ad.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало проект создания государственной информационной системы, призванной упорядочить контроль государства над рынком недвижимости, в том числе арендой жилья. Об этом пишет "Коммерсантъ".В проекте, попавшем в распоряжение издания, говорится, что владельцы недвижимости обязаны в течение 30 дней внести систему сведения о совершенной сделке."Все расчеты стороны должны будут производить через это онлайн-приложение. В противном случае гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, компаниям — до 50 тысяч рублей", — пишет "Ъ".Чиновник уточнил, что ГИС будет полностью принадлежать государству, а само ведомство станет его оператором."Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона", — пишет "Ъ".По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, которые приводит издание, внесение законопроекта в Госдуму ожидается в весеннюю сессиюИздание также привело данные Минстроя, согласно которым бюджет теряет около 162 миллиардов рублей в год из-за низкого уровня собираемости налогов в этой сфере.Ранее РИА Новости опубликовали рейтинг доступности жилья в российских регионах. В тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (72,6%), Чукотский автономный округ (67,3%) и Магаданская область (63,3%). Среди аутсайдеров оказались Севастополь (20,6%), Кабардино-Балкарская Республика (19,1%) и Чеченская Республика (18,9%).
https://realty.ria.ru/20211124/arenda-1760511208.html
https://realty.ria.ru/20211116/arenda-1759152783.html
магаданская область
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759414600_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_6d446711fc18178e00e8b47db3f9bbc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, магаданская область, севастополь, госдума рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), никита стасишин, жилье, россия
"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости
"Ъ": Минстрой предложил штрафовать за аренду жилья вне единой информсистемы