https://ria.ru/20211210/nauka-1763116410.html

Развитие науки в России дает основания для оптимизма, заявил Фурсенко

Развитие науки в России дает основания для оптимизма, заявил Фурсенко - РИА Новости, 10.12.2021

Развитие науки в России дает основания для оптимизма, заявил Фурсенко

Развитие сектора исследований и разработок в России сейчас дает основания для оптимизма, это главный итог Года науки и технологий, считает помощник президента... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:44

2021-12-10T13:44

2021-12-10T13:44

общество

наука

сочи

андрей фурсенко

владимир путин

россия

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СОЧИ, 10 дек - РИА Новости. Развитие сектора исследований и разработок в России сейчас дает основания для оптимизма, это главный итог Года науки и технологий, считает помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.На проходящем в Сочи Конгрессе молодых ученых подчеркивалось, что меры, принятые за последние годы государством для поддержки науки, дали свои результаты."Сегодня мы имели возможность подвести итоги, убедиться в том, что несмотря на огромные сложности, с которыми мы сталкиваемся, недостатков, которые имеются, есть основания для оптимизма. Мне кажется, что это главный итог Года науки и конгресса", - сказал Фурсенко.Конгресс молодых ученых стал итоговым событием Года науки и технологий, который проходил в России в 2021 году в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20211210/uchenye-1763080206.html

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общество, наука, сочи, андрей фурсенко, владимир путин, россия